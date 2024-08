Novo empreendimento chama atenção para potencial do Recôncavo

A Estância Fernandez é um empreendimento de um milhão de m² - Foto: Divulgação

Um empreendimento de um milhão de metros quadrados, às margens do encontro dos rios Jacuípe e Paraguaçu, com opções de lazer náutico e hípico. Essa é a proposta da Estância Fernandez, em São Gonçalo dos Campos, que se vende como o “primeiro grande condomínio de luxo do interior da Bahia”. Flávio Fernandez transformou a fazenda da família, comprada na década de 1990, com um projeto assinado pelo arquiteto Antonio Caramelo. A 15 minutos de Feira de Santana e em meio a um manancial de água doce, o empresário considera a região um vetor de expansão imobiliária.

“Temos um verdadeiro mar de água doce no Recôncavo, uma região de grande riqueza cultural, e tudo isso ao lado de uma grande cidade”, diz. Além da ampla área verde, com 40% da mata preservada, o condomínio conta com quadras de tênis, heliponto, academia, clube de águas, esportes náuticos e uma marina de embarcações. “É possível chegar em Feira em 10 minutos, de jet-ski”, celebra Fernandez. Como a “princesinha do Sertão” o maior polo equino do estado, o empresário também apostou numa vila hípica, assinada pela arquiteta Diana Brooks, que é uma referência em projetos de espaços para cavalos. A proposta de clube de campo – cuja sede é um casarão europeu de 1.500 m² – tem conquistado o público. No lançamento do empreendimento, que aconteceu em abril e contou até com passeio de balão para conferir do alto a beleza do local, 50% das vendas foram feitas por soteropolitanos.

VEJA TAMBÉM:

>>>Bahia é o estado número 1 em entrada de estrangeiros no Nordeste

>>>Candidatos a prefeito de Salvador iniciam campanha nas ruas

>>>'Enem dos Concursos': O que fazer na véspera da prova

Turismo e cultura

“O que estamos vendendo é um novo destino no estado, para além das praias do litoral norte, do litoral sul e da Chapada Diamantina. O Recôncavo Baiano é belo e riquíssimo e fica muito mais perto de Salvador”, diz Fernandez, que colocou à venda 500 lotes, todos de 600m², a partir de R$ 300 mil.

A Estância Fernandez deve ficar pronta em 2027 e já aquece o mercado imobiliário na região. “Muita gente tem chácaras e grandes áreas de terra por ali. Há conversas sobre a construção de pequenos shoppings”, conta a corretora imobiliária Brisa Conceição. Segundo ela, o entorno de cidades históricas como Cachoeira e Santo Amaro da Purificação vem se tornando atraente para investimentos imobiliários tanto residenciais quanto turísticos, principalmente na parte de hotelaria. “O Recôncavo Baiano tem essa combinação de potencial turístico, qualidade de vida e desenvolvimento econômico”, diz.

Segundo a corretora, empreendimentos como a Estância Fernandez e o Alphaville Feira de Santana têm feito dobrar o valor dos lotes na região. “Quanto mais dinheiro têm, mais privacidade os compradores querem. O grande atrativo desses condomínios é precisamente a tranquilidade do contato com a natureza”, comenta.

Fábio Braga, delegado do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis (Creci-BA) em Santo Antônio de Jesus, lembra que o avanço na estrutura oferecida pelas cidades também é responsável pelo maior interesse imobiliário. “O Recôncavo já chama a atenção há alguns anos. Cruz das Almas e Santo Antônio são as cidades que mais vêm crescendo e atraindo desde o público que compra para investir até aquele que busca uma segunda residência”. Segundo ele, a maior oferta de boas faculdades, clínicas, grandes redes comerciais, além do crescimento econômico das cidades, com salários mais competitivos, têm incentivado uma migração para o interior. “Empresários, médicos e advogados têm vindo morar aqui pela possibilidade de sair do trabalho e almoçar com a família. São compradores que buscam mais qualidade de vida”, diz Braga. O delegado do Creci recomenda, no entanto, cautela para quem pensa em investir. “É preciso fazer um estudo muito bem calculado de viabilidade imobiliária, para não gerar muita oferta para pouca demanda e deixar lotes boiando”, alerta. Vale a pena, antes, acompanhar o desenvolvimento do mercado naquela região.