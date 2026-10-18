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Restaurant Week em Salvador: onde experimentar pratos com frutos do mar

Camarão com vatapá e lagosta com cacau? Conheça pratos de festival em Salvador

Pedro Resende
Por Pedro Resende
Prato Camarões ao Bourbon do Carvão
Prato Camarões ao Bourbon do Carvão - Foto: Divulgação

Salvador tem o mar como vizinho, ingrediente e referência à mesa. Ainda assim, comer bons frutos do mar pode pesar no bolso. É nesse encontro entre abundância natural, valor dos ingredientes e acesso à gastronomia que a 28ª edição do Salvador Restaurant Week encontra um de seus atrativos: a possibilidade de experimentar receitas com camarão, siri e lagosta em preparações que fogem do trivial, com menus completos a preços definidos.

O festival segue até 1º de novembro, com mais de 140 restaurantes participantes em diferentes regiões da capital baiana. A proposta é oferecer menus especiais com entrada, prato principal e sobremesa, a preços que variam de R$ 59,90 a R$ 119,90, conforme a categoria e o período da refeição.

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No Blue Praia Bar, localizado no Rio Vermelho, o siri é apresentado em uma versão que aposta na delicadeza e na memória afetiva. O Siri a Vinagrete combina a carne do crustáceo com um tempero fresco, feito com ingredientes cortados na ponta da faca, e uma bolachinha de coco que acrescenta crocância.

“A ideia foi valorizar um ingrediente muito presente na nossa identidade gastronômica, mas com uma apresentação que trouxesse frescor e personalidade ao prato”, explica um dos sócios da casa, Serginho de Morais. “É uma forma de revisitar referências da culinária baiana".

Prato do Allê Varanda Bar
Prato do Allê Varanda Bar - Foto: Divulgação

A participação no festival faz parte da trajetória do empreendimento, que esteve presente em quase todas as edições. Nas duas últimas, conta Serginho, o estabelecimento decidiu investir ainda mais na concepção do cardápio, na comunicação e na experiência oferecida ao público.

No Proa Gastrô Bar, na Pituba, o camarão se aproxima de uma das preparações mais emblemáticas da culinária afro-baiana. O chef Ricardo Vallari criou o Guioza de Vatapá com Camarão, Chili Oil de Pipoca e Coentro, em que o recheio de vatapá encontra a massa de origem asiática, levemente grelhada antes de ser finalizada no vapor.

A receita tem relação direta com a trajetória do chef. Criado entre referências baianas, sertanejas e italianas, Ricardo conta que a cozinha asiática foi a primeira a despertar seu interesse fora desse universo familiar.

O vatapá responde pela cremosidade e pela identidade local. A massa acrescenta delicadeza e textura, enquanto o chili oil traz picância e aromas. A pipoca reforça a crocância, e o coentro ajuda a equilibrar os sabores com frescor. “Para mim, o sabor é o protagonista e a técnica precisa fazer parte disso", diz.

A inspiração mediterrânea também aparece no Spaghetti Cinque Terre, do Allê Varanda Bar, no Santo Antônio Além do Carmo. O prato reúne massa al dente, camarões, ervas aromáticas e pimentões amarelos e vermelhos. A referência vem das paisagens de Cinque Terre e Portofino, no litoral italiano, traduzidas para o prato por meio das cores e dos sabores associados à região.

Para o gestor do Allê, Rafael Casqueiro, os frutos do mar são indispensáveis à identidade da casa, que combina referências italianas e mediterrâneas com as raízes baianas. O restaurante trabalha com polvo, camarão e peixe adquiridos de fornecedores locais, buscando valorizar o frescor dos produtos da Baía de Todos-os-Santos.

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Custo

A Guioza de Vatapá do proa
A Guioza de Vatapá do proa - Foto: Divulgação

A relação entre proximidade do mar e preço dos ingredientes, porém, não é tão simples. Rafael pondera que o custo dos pescados precisa considerar o trabalho de quem vive da pesca, sujeito às condições da maré e à incerteza de cada jornada.

“É necessário reconhecer o trabalho artesanal dos pescadores que saem para pescar ainda de madrugada e, quando a maré não ajuda, voltam com as redes vazias”, afirma. Para ele, recorrer a produtos congelados de outras regiões pode reduzir custos, mas também significa abrir mão de parte do frescor que o restaurante pretende oferecer.

No Carvão, restaurante localizado no Chame-Chame, a brasa é o ponto de partida para outra interpretação. Os Camarões ao Bourbon, do chef Guto Lago, levam o fruto do mar preparado em alta temperatura, acompanhado de abóbora assada na brasa com grana padano e manteiga noisette, gnocchetti artesanal de batata e stracciatella fresca. O bourbon entra na finalização, com notas amadeiradas e de baunilha, enquanto o limão-siciliano acrescenta acidez.

A escolha do prato para o festival foi uma maneira de preservar a identidade do restaurante. “Nossa proposta foi levar para o Restaurant Week um prato que representa bem a cozinha do Carvão, com a brasa como protagonista, massas artesanais e um cuidado especial com o equilíbrio dos sabores”, diz Guto.

A lagosta, outro ingrediente frequentemente associado a ocasiões especiais, aparece no Cork Wine Lab em uma receita que combina referências do litoral baiano e o universo do cacau. Criado pela chef executiva Patrícia Veiga para o Chocolat Festival, em Ilhéus, o Arroz de Lagosta com Camarão, Mel de Cacau e Nibs chegou ao cardápio do Restaurant Week depois da boa repercussão em uma aula-show do evento.

A receita parte de sabores delicados, os da lagosta e do camarão, e acrescenta camadas de dulçor, acidez e amargor. “Por ser totalmente natural, sem nenhuma adição de conservantes, totalmente íntegro, ele, associado à lagosta e ao camarão, que são de sabor suave, traz um dulçor único e também uma acidez”, explica Frederico Poli, sócio do Cork Wine Lab.

Para a casa, que tem menos de um ano de funcionamento, participar do festival também é uma oportunidade de apresentar uma faceta que vai além da carta de vinhos. Frederico explica que o desafio de trabalhar com ingredientes de custo mais alto está menos em abrir mão deles e mais em planejar o menu. Porções equilibradas, aproveitamento integral dos produtos, técnicas de preparo que evitem desperdício e negociação de volumes com fornecedores ajudam a adequar a receita à proposta do evento.

*Confira a lista completa com os restaurantes participantes e outras opções no site oficial do evento.

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