HOME > MUNDO
MUNDO

Adolescente criar mão robótica de Lego que imita a humana

Segundo estudante, criação foi pensada para fins educacionais e didáticos

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

12/11/2025 - 18:31 h
A mão robótica possui dois motores e quatro dedos
A mão robótica possui dois motores e quatro dedos

Um estudante britânico de apenas 16 anos chamou atenção da comunidade científica internacional ao apresentar uma mão robótica construída inteiramente com peças de Lego. O protótipo, desenvolvido por Jared Lepora, foi exibido na Conferência Internacional IEEE/RSJ de Robôs e Sistemas Inteligentes de 2025, realizada em outubro na China.

Apesar da pouca idade, o adolescente foi listado como coautor de um estudo científico sobre a invenção, ao lado de pesquisadores da Universidade de Bristol, no Reino Unido. Entre eles, está o pai, o professor Nathan Lepora.

A pesquisa, que detalha o funcionamento do dispositivo, foi publicada em versão pré-print no arXiv no dia 17 de outubro.

Mão robótica feita com Lego

O projeto nasceu de um kit de robótica da própria Lego, inspirado em um modelo profissional conhecido como SoftHand-A, que utiliza impressão 3D para imitar os movimentos da mão humana. A criação de Jared é, segundo ele, uma “versão Lego” da tecnologia, pensada para fins educacionais e didáticos.

“Meu objetivo era criar um projeto educacional que mostrasse mecanismos profissionais de uma forma simples, didática e compreensível para crianças”, explicou o jovem em entrevista à Popular Science.

A mão robótica possui dois motores e quatro dedos, cada um com dois tendões que permitem a flexão e extensão dos movimentos.

A parte mais desafiadora, segundo o estudante, foi rotear os tendões em torno dos rolamentos rotativos, etapa essencial para que os dedos se dobrassem de forma natural.

Desempenho surpreendente

Nos testes, a versão feita com Lego apresentou desempenho inferior à SoftHand-A em critérios como tempo de resposta e força de fechamento, mas as diferenças foram pequenas.

Entusiasmado com o potencial da invenção, Jared defende que iniciativas como a sua ajudam a despertar o interesse dos jovens pela robótica. “Minha geração (e as mais jovens) são o futuro da robótica, então é essencial que entendamos e nos interessemos por essa área. Construir uma mão robótica com as próprias mãos é uma ótima maneira de aprender”, afirmou.

Tags:

adolescente china LEGO mão robótica

x