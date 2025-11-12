Deu match! Zoológico usa ‘Tinder animal’ para salvar espécie rara

Registro do leopardo-de-amur - Foto: Divulgação

O Zoológico de Dartmoor resolveu usar uma estratégia inusitada para salvar uma espécie em extinção. Localizado no Reino Unido, o local cadastrou seu leopardo-de-amur em um site de encontros para animais e conseguiu achar uma pretendente compatível.

De acordo com informações divulgadas pelo próprio zoológico, a fêmea, chamada Lena, foi transferida do Zoológico de Colchester, em 2024. A transferência foi realizada no intuito dos felinos acasalarem e povoarem o local.

“Com 4 anos e 8 meses de idade, Lena foi escolhida como uma parceira reprodutiva adequada para Freddo graças a uma plataforma virtual, e esse tão aguardado encontro estava sendo planejado desde a chegada de Freddo em novembro de 2023”, explicaram.

Nesta semana, o local revelou que o primeiro filhote do casal nasceu. “Estamos entusiasmados por anunciar que o nosso par de Leopardo-de-amur, Freddo e Lena, são agora pais e deram as boas-vindas a esta linda cria no mundo”, informaram.

Espécie ameaçada

Os leopardos-de-amur eram comumente encontrados em fronteiras da Rússia, no nordeste da China e na Coreia do Norte. Entretanto, as áreas estão sendo desmatadas, ameaçadas por exploração madeireira e incêndios florestais.

Esse desequilíbrio da natureza faz com que os animais morram ou saiam de seu habitat natural, ameaçando o desenvolvimento da espécie, que possui apenas 100 espalhados pela natureza e 200 em cativeiro.