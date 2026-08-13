TRAGÉDIA
Adolescente é suspeito de matar família após buscas no ChatGPT
Jovem de 17 anos foi preso após a polícia encontrar os corpos dentro da residência
Um adolescente de 17 anos foi acusado de matar a mãe e o irmão em Massachusetts, nos Estados Unidos. Investigadores identificaram buscas feitas pelo jovem na internet e no ChatGPT envolvendo ideias teóricas ou histórias de fantasia sobre a morte de familiares.
O crime aconteceu na terça-feira, 11, dentro da residência da família, segundo a promotoria do condado de Middlesex. A mãe do adolescente, de 45 anos, e o irmão, de 14, foram encontrados mortos pela polícia depois que familiares tentaram entrar em contato com os moradores.
Um tutor esteve na casa naquele dia, mas não conseguiu falar com ninguém. Mais tarde, o pai do adolescente acionou as autoridades após também não conseguir contato com a esposa, que havia permanecido em casa enquanto ele saía para trabalhar.
Ao chegar ao imóvel, os policiais encontraram o adolescente de 14 anos morto no primeiro andar e a mãe, de 45, no porão. A investigação aponta o jovem de 17 anos como responsável pelas duas mortes.
Adolescente foi localizado em carro da mãe
Depois de deixar a residência, o adolescente teria fugido utilizando o carro da mãe. Ele foi localizado pela polícia em um estacionamento da região durante a madrugada de quarta-feira, 12.
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Um alarme acionado no local chamou a atenção das autoridades. O jovem foi detido sem resistência e passou a responder pelas duas acusações de homicídio.
Até o momento, as autoridades não divulgaram a possível motivação para os assassinatos.
Buscas no ChatGPT entraram na investigação
Durante uma entrevista coletiva realizada na quarta-feira, 12, a promotora do condado de Middlesex, Marian Ryan, afirmou que o adolescente vinha apresentando comportamentos considerados preocupantes.
Entre os elementos analisados pelos investigadores estão atividades realizadas pelo jovem na internet. A promotora, porém, não afirmou que as buscas tenham determinado ou causado o crime.
O conteúdo faz parte dos elementos considerados na investigação, enquanto as autoridades ainda procuram esclarecer o que levou aos assassinatos.
Investigação continua
O adolescente permanece sob custódia das autoridades e responde pelas mortes da mãe e do irmão. A investigação deverá analisar as circunstâncias dos homicídios, o comportamento do jovem antes do crime e as atividades realizadas por ele na internet.
As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre a dinâmica dos ataques nem informações que possam esclarecer quando começaram as buscas mencionadas pela promotoria.