Raúl Castro reaparece de farda em Havana em meio a ameaças militares dos EUA

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Após meses longe dos holofotes, o ex-presidente cubano Raúl Castro, de 95 anos, reapareceu publicamente nesta quinta-feira, 13. Vestindo seu tradicional uniforme verde-oliva, o líder histórico participou de uma homenagem em Havana pelo centenário de nascimento de seu irmão, Fidel Castro (1926-2016).

Raúl foi ovacionado ao entrar no Teatro Karl Marx acompanhado do atual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, e da cúpula do Partido Comunista. Ele se sentou ao lado de Dalia Soto del Valle, viúva de Fidel.

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Apesar de não exercer cargos formais, Raúl mantém forte influência nas decisões políticas da ilha e sobre as Forças Armadas.

Aparição sob tensão política e indiciamento nos EUA

O retorno do ex-líder aos eventos públicos ocorre em um momento delicado. Em maio, Raúl Castro foi indiciado pela Justiça americana em Miami por causa da derrubada de dois aviões de um grupo anti-Castro em 1996, período em que exercia o cargo de ministro da Defesa.

Sua presença física no evento de Havana também serviu para demonstrar unidade no comando da ilha. Em junho, a Presidência confirmou que o veterano deu aval a um pacote de reformas econômicas profundas para tentar conter a grave crise do país, representando uma das maiores mudanças de modelo na ilha em quase 70 anos.

Homenagens a Fidel e reforço na segurança

A cerimônia contou com apresentações culturais do grupo infantil La Colmenita, além da presença de personalidades ligadas à história do regime, como Elián González. Visivelmente emocionado ao fim do ato, Raúl levantou-se da cadeira para pedir aplausos às crianças.

O evento contou com um forte esquema de segurança, que restringiu a circulação de jornalistas e fotógrafos no interior do teatro. A homenagem integra uma série de atividades em comemoração ao centenário de Fidel, que incluiu o lançamento de suas Obras Escolhidas em 23 volumes.

Pressão dos EUA e declarações da Casa Branca

A reaparição de Raúl Castro ocorre em meio à escalada de tensão com os Estados Unidos. O governo americano impôs bloqueios ao abastecimento de combustível na ilha e endureceu sanções contra dirigentes e instituições cubanas.

O governo dos EUA voltou a classificar Cuba como uma ameaça à sua segurança nacional. O secretário de Defesa americano, Pete Hegseth, afirmou recentemente que "todas as opções estão sobre a mesa, inclusive as militares" em relação à situação no país caribenho.