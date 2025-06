Alerta máximo: após ameaça, Irã prepara mísseis contra base dos EUA

Mísseis que podem ser lançados no Irã - Foto: Divulgação

O conflito no Oriente Médio já atinge os Estados Unidos. Nesta terça-feira, 17, o Irã começou a se preparar para lançar ataques contra bases militares dos Estados Unidos, caso decida entrar diretamente na guerra ao lado de Israel.

Em meio ao alerta contra o país americano, Teerã mobilizou mísseis e outros equipamentos bélicos para iniciar o bombardeio contra as instalações localizadas no Iraque.

Segundo informações do jornal The New York Times, o Irã mantém novos planos para atingir qualquer base dos EUA presente nos países árabes. Deste modo, as tropas americanas foram colocadas em alerta máximo.

Temor dos EUA

Ainda conforme o periódico, os EUA teme que, caso haja um ataque contra a instalação nuclear de Fordo — uma das principais do programa atômico iraniano —, a resposta inclua não apenas ações diretas de Teerã, mas também de grupos aliados, como os Houthis no Iêmen, que poderiam retomar os ataques a navios no Mar Vermelho.

Outro risco considerado é a possibilidade de o Irã lançar minas no Estreito de Ormuz, ponto estratégico para a navegação militar e comercial, o que comprometeria diretamente a movimentação de embarcações americanas no Golfo Pérsico.

Comunicado

A TV estatal do Irã fez um importante comunicado, nesta terça-feira, 17. O país persa afirmou que o mundo terá uma "grande surpresa", que será lembrada pela humanidade pelos próximos séculos.

"Esta noite haverá uma grande surpresa, uma que o mundo lembrará por séculos", diz o recado propagado pela estatal, sem maiores detalhes do que acontecerá nas próximas horas.

O pronunciamento ocorreu após a TV estatal IRIB ser alvo de um ataque aéreo orquestrado por Israel, durante uma transmissão ao vivo, nesta segunda, 16. A ofensiva israelense resultou na morte de um funcionário da emissora.

Alvo fácil?

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta terça-feira, 17, que o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, é um "alvo fácil" para ser executado. O chefe da Casa Branca, entretanto, descartou a possibilidade de adotar a medida.

A posição de Trump vai na contramão do pensamento do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que sugeriu, na segunda, 16, que a morte do iraniano seria a solução para evitar a escalada do conflito entre os dois países.

"Nós sabemos exatamente onde o chamado 'líder supremo' está escondido. Ele é um alvo fácil, mas está seguro lá, nós não iremos tirá-lo de lá (matá-lo!), ao menos não por enquanto. Mas nós não queremos mísseis disparados em civis, ou soldados americanos. Nossa paciência está encolhendo", disparou Trump, em publicação nas redes sociais.