Aparecimento de peixe raro acende alerta sobre desastres naturais

O animal foi visto em uma praia do México - Foto: Reprodução | Redes sociais

O aparecimento de um peixe-remo na praia de Cabo San Lucas, no México, tem acendido um sinal de alerta para a população. Conhecido como peixe do fim do mundo ou do juízo final, o animal costuma ser visto como um mensageiro de desastres naturais, como tsunamis e terremotos.

Nativo de águas profundas, o peixe habita em áreas com cerca de 200 m a um quilômetro de profundidade. Seu surgimento na superfície costuma ser em forma de cadáveres que chegaram à costa.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entretanto, a aparição do animal vivo tem sido frequente nos últimos anos. Segundo informações divulgadas na mídia, ele foi visto cerca de seis vezes em 2025, espalhados por áreas entre a Índia e a Austrália.

Já em 2026 ele registrou duas aparições, causando preocupação para os cientistas e pesquisadores da área marinha, que estudam a possibilidade de um desequilíbrio na região habitada pelo peixe.

Porque ele é o peixe do fim do mundo?

O peixe-remo ficou conhecido como ‘peixe do fim do mundo’ devido a uma lenda do xintoísmo, antiga religião japonesa. Com o nome de ryūgū no tsukai (Mensageiro do Palácio do Deus do Mar), o animal era considerado um servo do deus Susanoo.

Os antigos alegam que a função do animal era levar os anúncios de desastres naturais aos homens. Entretanto, não há comprovação científica sobre a correlação dos eventos com o aparecimento do peixe.

De acordo com um estudo japonês de 2019, conduzido por Yoshiaki Orihara, existe uma falta de relação espaço temporal consistente sobre a ligação do animal com os terremotos e tsunamis,sendo apenas uma coincidência e superstição.