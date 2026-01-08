Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EXPOSIÇÃO

Atleta pede indenização após ex-mulher falar do tamanho do seu pênis

Episódio aconteceu durante transmissão ao vivo realizada pela mulher em novembro de 2025

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

08/01/2026 - 18:47 h
Matt Kalil, ex-jogador da NFL, processa a ex-esposa por exposição e invasão de privacidade
Matt Kalil, ex-jogador da NFL, processa a ex-esposa por exposição e invasão de privacidade -

O ex-jogador de futebol americano Matt Kalil, de 36 anos, entrou com um processo contra a modelo e influenciadora Haley Baylee, sua ex-esposa, após ela ter feito comentários públicos sobre o tamanho do seu pênis. Na ação judicial, aberta na última terça-feira, 6, ele alega invasão de privacidade e exposição ao ridículo.

O episódio aconteceu durante uma transmissão ao vivo realizada por Haley em novembro de 2025, quando ela afirmou que o tamanho "avantajado" do órgão genital de Matt Kalil foi o principal fator para o divórcio do casal. Ela chegou a comparar as dimensões do ex-marido a "duas ou três latas de refrigerante empilhadas", afirmando que a condição afeta cerca de 0,01% dos homens no mundo.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ela ainda revelou que o casal tentou diversas alternativas, como terapia e consultas médicas, para lidar com a situação antes de optar pela separação em 2022.

Leia Também:

Recuperação de Arcanjo e troca por Thiago Couto; saiba novidades
Mais um! Vitória contrata zagueiro canhoto do Palmeiras
Bahia traça perfil de contratações, mas esbarra em 'limite' do Grupo City

Ainda como consta nos documentos judiciais, obtidos pela imprensa norte-americana, a defesa de Matt Kalil sustenta que as declarações foram "degradantes" e trouxeram uma "atenção indesejada". Ryan Saba, advogado do ex-jogador, acusou Haley de usar informações altamente privadas para buscar "fama e fortuna".

Segundo o ex-jogador, seus familiares e sua atual esposa, Keilani Asmus, têm sido alvo de piadas e comentários invasivos nas redes sociais desde que as falas se tornaram públicas.

Com milhões de seguidores em plataformas como Instagram e TikTok, Haley Baylee se manifestou por meio de sua equipe jurídica. Ela declarou estar "chocada e profundamente magoada" com a medida judicial.

Leia Também:

Recuperação de Arcanjo e troca por Thiago Couto; saiba novidades
Mais um! Vitória contrata zagueiro canhoto do Palmeiras
Bahia traça perfil de contratações, mas esbarra em 'limite' do Grupo City

Ela sinalizou que vai solicitar o arquivamento imediato da ação, sob o argumento de que o caso não possui fundamento jurídico. O processo segue em tramitação, e Kalil solicita um julgamento por júri, além de uma compensação financeira que ultrapassa os 400 mil reais (em conversão direta).

Matt Kalil e Haley Baylee foram casados entre 2015 e 2022. Enquanto ele construiu uma carreira sólida na liga de futebol americano, atuando como offensive tackle pelo Minnesota Vikings e Carolina Panthers, ela ganhou visibilidade como modelo da Sports Illustrated e, posteriormente, como uma das maiores criadoras de conteúdo de comédia e estilo de vida dos EUA.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Divórcio futebol americano Haley Baylee invasão de privacidade Matt Kalil processo judicial

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Matt Kalil, ex-jogador da NFL, processa a ex-esposa por exposição e invasão de privacidade
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Matt Kalil, ex-jogador da NFL, processa a ex-esposa por exposição e invasão de privacidade
Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

Matt Kalil, ex-jogador da NFL, processa a ex-esposa por exposição e invasão de privacidade
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Matt Kalil, ex-jogador da NFL, processa a ex-esposa por exposição e invasão de privacidade
Play

Fim dos tempos? Homem flagra animal conhecido como 'fantasma branco'

x