Atleta pede indenização após ex-mulher falar do tamanho do seu pênis

Matt Kalil, ex-jogador da NFL, processa a ex-esposa por exposição e invasão de privacidade - Foto: Gilbert Carrasquillo | FilmMagic

O ex-jogador de futebol americano Matt Kalil, de 36 anos, entrou com um processo contra a modelo e influenciadora Haley Baylee, sua ex-esposa, após ela ter feito comentários públicos sobre o tamanho do seu pênis. Na ação judicial, aberta na última terça-feira, 6, ele alega invasão de privacidade e exposição ao ridículo.

O episódio aconteceu durante uma transmissão ao vivo realizada por Haley em novembro de 2025, quando ela afirmou que o tamanho "avantajado" do órgão genital de Matt Kalil foi o principal fator para o divórcio do casal. Ela chegou a comparar as dimensões do ex-marido a "duas ou três latas de refrigerante empilhadas", afirmando que a condição afeta cerca de 0,01% dos homens no mundo.

Ela ainda revelou que o casal tentou diversas alternativas, como terapia e consultas médicas, para lidar com a situação antes de optar pela separação em 2022.

Ainda como consta nos documentos judiciais, obtidos pela imprensa norte-americana, a defesa de Matt Kalil sustenta que as declarações foram "degradantes" e trouxeram uma "atenção indesejada". Ryan Saba, advogado do ex-jogador, acusou Haley de usar informações altamente privadas para buscar "fama e fortuna".

Segundo o ex-jogador, seus familiares e sua atual esposa, Keilani Asmus, têm sido alvo de piadas e comentários invasivos nas redes sociais desde que as falas se tornaram públicas.

Com milhões de seguidores em plataformas como Instagram e TikTok, Haley Baylee se manifestou por meio de sua equipe jurídica. Ela declarou estar "chocada e profundamente magoada" com a medida judicial.

Ela sinalizou que vai solicitar o arquivamento imediato da ação, sob o argumento de que o caso não possui fundamento jurídico. O processo segue em tramitação, e Kalil solicita um julgamento por júri, além de uma compensação financeira que ultrapassa os 400 mil reais (em conversão direta).

Matt Kalil e Haley Baylee foram casados entre 2015 e 2022. Enquanto ele construiu uma carreira sólida na liga de futebol americano, atuando como offensive tackle pelo Minnesota Vikings e Carolina Panthers, ela ganhou visibilidade como modelo da Sports Illustrated e, posteriormente, como uma das maiores criadoras de conteúdo de comédia e estilo de vida dos EUA.