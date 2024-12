Ator de 60 anos morre durante apresentação de peça de Natal

Julien Arnold, de 60 anos, morreu durante uma apresentação especial de Natal - Foto: Reprodução

O ator Julien Arnold, de 60 anos, morreu em cima do palco durante a apresentação da peça natalina "A Christmas Carol", no Citadel Theatre, em Edmonton, Canadá. A morte do ator foi confirmada depois pela esposa, Sheiny Satanovel.

Segundo informações da imprensa local, Arnold sofreu um mau súbito no dia 24 de novembro, chegou a receber atendimento médico no local e tentativas de reanimação, mas não resistiu e o óbito foi declarado ainda no teatro.

Em um comunicado compartilhado pela CBC News, a diretora-executiva do Teatro, Jessie Van Rijn, e o diretor artístico Daryl Cloran lamentaram: "Sua presença trouxe alegria, coração e profundidade a cada papel, e suas contribuições artísticas - e abraços de insetos - farão muita falta".



Amigos de Arnold criaram uma vaquinha online para ajudar a esposa do ator com as despesas fúnebres e apoiar eventuais gastos da família.