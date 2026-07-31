Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO

TRAGÉDIA

Autoridades confirmam morte de mais de 30 imigrantes na Espanha

Imigrantes tem atravessado a fronteira para o país através do mar

Franciely Gomes
Por
Registro dos imigrantes atravessando a fronteira
Registro dos imigrantes atravessando a fronteira - Foto: Reprodução | AFP

Cerca de 34 pessoas foram encontradas mortas nas águas de Ceuta, na Espanha, nesta sexta-feira, 31. Segundo informações das autoridades espanholas, as vítimas são imigrantes que tentaram atravessar a fronteira entre o Marrocos e o território espanhol.

Os corpos foram recuperados nas águas pelas forças de segurança espanhola, que registraram a entrada de mais de 49 mil imigrantes em Celta nas últimas 24 horas. Dentre eles estão jovens marroquinos e famílias com idosos e crianças.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

TREMOR DE TERRA

Terremoto é registrado perto da fronteira entre Peru e Brasil
Terremoto é registrado perto da fronteira entre Peru e Brasil imagem

MUNDO

Trump anuncia acordo para desarmamento do Hamas em Gaza
Trump anuncia acordo para desarmamento do Hamas em Gaza imagem

CRISE MIGRATÓRIA

Espanha envia Exército após onda migratória e mortes no enclave de Ceuta
Espanha envia Exército após onda migratória e mortes no enclave de Ceuta imagem

Destes quase 50 mil imigrantes, 25 mil foram deportados pelas autoridades de volta para o Marrocos, como informou o Ministério do Interior da Espanha. Forças marroquinas repeliram as multidões com cassetetes e gás lacrimogêneo nos portões de Ceuta.

Escolhida pelos marroquinos nos últimos dias, a rota entre o norte da África e a Espanha é considerada uma das mais perigosas. Centenas de mortes são registradas por organizações humanitárias durante as travessias marítimas, realizadas por barcos ou nado direto.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

espanha imigração Marrocos

Relacionadas

Mais lidas