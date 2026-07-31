Autoridades confirmam morte de mais de 30 imigrantes na Espanha

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Cerca de 34 pessoas foram encontradas mortas nas águas de Ceuta, na Espanha, nesta sexta-feira, 31. Segundo informações das autoridades espanholas, as vítimas são imigrantes que tentaram atravessar a fronteira entre o Marrocos e o território espanhol.

Os corpos foram recuperados nas águas pelas forças de segurança espanhola, que registraram a entrada de mais de 49 mil imigrantes em Celta nas últimas 24 horas. Dentre eles estão jovens marroquinos e famílias com idosos e crianças.

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Destes quase 50 mil imigrantes, 25 mil foram deportados pelas autoridades de volta para o Marrocos, como informou o Ministério do Interior da Espanha. Forças marroquinas repeliram as multidões com cassetetes e gás lacrimogêneo nos portões de Ceuta.

Escolhida pelos marroquinos nos últimos dias, a rota entre o norte da África e a Espanha é considerada uma das mais perigosas. Centenas de mortes são registradas por organizações humanitárias durante as travessias marítimas, realizadas por barcos ou nado direto.