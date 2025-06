Avião da Air India faz pouso de emergência após ameaça de bomba

A ameaça de bomba escrita foi encontrada no banheiro da aeronave - Foto: Ilustratativa | Freepik

Um voo da Air India de Phuket, na Tailândia, com destino a Nova Délhi, capital da Índia, fez um pouso de emergência na ilha tailandesa após uma ameaça de bomba, de acordo com a empresa que administra os principais aeroportos da Tailândia na sexta-feira, 13.

O voo AI379 solicitou permissão para retornar após uma mensagem sugerindo a presença de explosivos ter sido encontrada a bordo, informou a Airports of Thailand (AOT) na página do Facebook do Aeroporto de Phuket (sul).

O avião Airbus A320, que partiu por volta das 9h30 (02h30 GMT), retornou a Phuket duas horas depois, após fazer vários círculos sobre o Mar de Andamão, de acordo com o site de rastreamento FlightRadar24.

Os 156 passageiros do Airbus A320 foram evacuados seguindo o protocolo de emergência.

A ameaça de bomba escrita foi encontrada no banheiro, disse o diretor do Aeroporto de Phuket, Monchai Tanode, em uma coletiva de imprensa.

"O piloto então informou a torre de controle e decidiu desviar o voo (...) após fazer loops para queimar combustível", continuou o oficial.

"A polícia prendeu vários suspeitos, mas ainda não conseguiu identificar o autor da mensagem", acrescentou Monchai.

O avião conseguiu decolar novamente à tarde, por volta das 16h30 (09h30 GMT), mais de sete horas atrasado em relação ao cronograma inicial, de acordo com o FlightRadar24.

O incidente ocorreu um dia depois de um avião da Air India com destino a Londres ter caído logo após decolar de Ahmedabad, matando pelo menos 265 pessoas.