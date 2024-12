Baianos são destaques no III Congresso Luso Brasileiro de Direito, em Portugal

Congresso conta com participação de autores de obras jurídicas - Foto: Divulgação

Acontece nesta sexta-feira, 22, na cidade do Porto, em Portugal, o III Congresso Internacional Luso Brasileiro de Direito da Empresa, com a participação de representantes da Bahia. Dentre eles estão o diretor do Instituto Brasileiro de Direito da Empresa (IBDE), Paulo Valente e o presidente da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), Leonardo Góes.

Valente foi presidente do Painel VII, cujo tema foi ‘Atualidades em Direito da Empresa IV’. No Painel IX, denominado ‘Sustentabilidade e Meio Ambiente’. O gestor da Embasa vai falar sobre o tema ‘A mudança da matriz energética e sua contribuição para sua universalização do saneamento’. O Painel IX vai ter também a palestra de Reynaldo Fonseca, ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O congresso conta com participação ainda de autores de obras jurídicas e profissionais renomados em suas áreas, e aborda temas do Direito da Empresa como insolvência, societário, direito digital, mediação, direito penal da empresa etc.