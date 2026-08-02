Balsa pega fogo com 271 pessoas a bordo e passageiros se jogam no mar

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Um incêndio de grandes proporções atingiu uma balsa na costa da Indonésia, neste domingo, 2, provocando a morte de cinco pessoas e deixando outras 41 desaparecidas. As informações foram divulgadas pela Agência Nacional de Busca e Resgate do país (Basarnas).

No momento do incidente, a embarcação transportava 271 pessoas, entre passageiros e tripulantes. Até a última atualização, 225 ocupantes haviam sido resgatados com vida pelas equipes de emergência.

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Imagens divulgadas pela Basarnas mostram a balsa parcialmente inclinada em alto-mar enquanto uma intensa fumaça toma conta da embarcação. Para escapar das chamas, diversos passageiros se lançaram ao mar antes da chegada do socorro.

Trajeto

Segundo as autoridades locais, a embarcação havia partido de Surabaya, na ilha de Java, com destino à cidade de Makassar, na província de Sulawesi do Sul. O trajeto marítimo tem aproximadamente 800 quilômetros.

As buscas pelos desaparecidos continuavam ao longo deste domingo. Até o momento, as autoridades indonésias não divulgaram o que provocou o incêndio.