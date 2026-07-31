Grávida de 8 meses é morta e tem bebê retirada do útero

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Uma jovem de 21 anos, grávida de oito meses, foi assassinada em Cáli, na Colômbia, e teve a bebê retirada do útero. O corpo foi encontrado quatro dias após o desaparecimento.

Na quinta-feira, 30, cinco pessoas foram presas suspeitas de participação no crime, que é investigado como feminicídio agravado.

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María Camila Potosí desapareceu no dia 16 de julho, após sair de uma consulta de pré-natal. Quatro dias depois, o corpo foi localizado às margens do rio Meléndez, no sul de Cáli.

Durante a perícia, os investigadores constataram que a bebê, que receberia o nome de Alahia e tinha nascimento previsto para 12 de agosto, havia sido retirada do útero da vítima.

Polícia aponta falsa gravidez como motivação

A principal linha de investigação indica que uma das suspeitas, identificada como Yulieth Angulo, teria fingido estar grávida para apresentar a criança como filha.

Segundo a Polícia Nacional da Colômbia, Yulieth conheceu María Camila em um programa de assistência a gestantes e conquistou sua confiança antes do desaparecimento. As autoridades investigam se essa aproximação fez parte do planejamento do crime.

O diretor-geral da corporação, William Rincón, afirmou que a investigada teria inventado a gestação para enganar o companheiro.

Cinco pessoas foram presas

Cinco suspeitos foram presos em operações realizadas em Cáli e no município de Andalucía. Entre eles está Yulieth, apontada como a mulher que conduzia a motocicleta em que María Camila foi vista pela última vez.

Segundo a investigação, alguns dos detidos possuem antecedentes criminais e tentavam deixar o país.

Eles deverão responder por sequestro, desaparecimento forçado, feminicídio agravado e ocultação de provas. A participação individual de cada investigado ainda é apurada pela Fiscalía Geral da Colômbia.

Buscas levaram a restos humanos

Um dos presos indicou aos investigadores uma área de mata onde a bebê teria sido abandonada. No local, foram encontrados restos humanos que podem pertencer a Alahia.

O material foi encaminhado ao Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, que fará exames para confirmar a identidade e esclarecer quando e como ocorreu a morte.

Família cobra justiça

Imagens de câmeras de segurança registraram María Camila entrando na motocicleta conduzida por Yulieth. Foi a última vez que ela foi vista com vida.

Após o desaparecimento, familiares acreditavam que a bebê pudesse estar viva, já que ela não foi encontrada junto ao corpo da mãe. O caso mobilizou moradores de Cáli, que realizaram manifestações pedindo a localização da criança e a prisão dos responsáveis.

Em entrevista à emissora Caracol Televisión, Alba Ruby Gómez, mãe da jovem, pediu punição aos envolvidos. "Agora só espero que se faça justiça, que caia sobre eles todo o peso da lei."