MUNDO
Bebê com "barbatana da sorte" viraliza nas redes sociais
A diferença congênita ocorre em apenas 1 a cada 30.000 a 40.000 nascimentos
Um bebê chamou a atenção nas redes após nascer com uma diferença congênita na mão direita, conhecida popularmente como “Lucky Fin”, ou também "barbatana da sorte", em tradução livre.
A condição nos membros conhecida como simbraquidactilia, uma alteração rara no desenvolvimento dos membros superiores, ocorre em apenas 1 a cada 30.000 a 40.000 nascimentos.
De acordo com o Lucky Fin Project, a mãe do bebê, Clarie, descobriu a diferença ainda na gravidez. Após diversos exames médicos confirmarem que ele era perfeitamente saudável, ela disse que ela e o marido "se apaixonaram completamente pela singularidade" do filho e mal podiam esperar para vê-lo "crescer e se adaptar ao mundo com sua barbatana da sorte".
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O Projeto Lucky Fin, uma organização sem fins lucrativos, trabalha para conscientizar, conectar famílias ao redor do mundo e celebrar crianças que nascem com diferenças nos membros.