Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO

MUNDO

Bebê com "barbatana da sorte" viraliza nas redes sociais

A diferença congênita ocorre em apenas 1 a cada 30.000 a 40.000 nascimentos

Carla Melo
Por
Bebê nasceu com a diferença congênita
Bebê nasceu com a diferença congênita -

Um bebê chamou a atenção nas redes após nascer com uma diferença congênita na mão direita, conhecida popularmente como “Lucky Fin”, ou também "barbatana da sorte", em tradução livre.

A condição nos membros conhecida como simbraquidactilia, uma alteração rara no desenvolvimento dos membros superiores, ocorre em apenas 1 a cada 30.000 a 40.000 nascimentos.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com o Lucky Fin Project, a mãe do bebê, Clarie, descobriu a diferença ainda na gravidez. Após diversos exames médicos confirmarem que ele era perfeitamente saudável, ela disse que ela e o marido "se apaixonaram completamente pela singularidade" do filho e mal podiam esperar para vê-lo "crescer e se adaptar ao mundo com sua barbatana da sorte".

Leia Também:

MUNDO

Israel mata líder do braço armado do Hamas na Faixa de Gaza
Israel mata líder do braço armado do Hamas na Faixa de Gaza imagem

IMPRESSIONANTE

Vídeo: China constrói viaduto gigante em apenas 24h
Vídeo: China constrói viaduto gigante em apenas 24h imagem

MUNDO

Novo surto de Ebola no Congo já deixa 80 mortos, diz governo
Novo surto de Ebola no Congo já deixa 80 mortos, diz governo imagem

O Projeto Lucky Fin, uma organização sem fins lucrativos, trabalha para conscientizar, conectar famílias ao redor do mundo e celebrar crianças que nascem com diferenças nos membros.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

bebê mundo Saúde

Relacionadas

Mais lidas