Bebê morre após ser deixado dentro de carro enquanto mãe fazia SPA

A mãe das crianças deixou as duas trancadas dentro do veículo - Foto: Reprodução / Contigo

Um bebê de um ano morreu após ser deixado dentro do carro, por quase duas horas, enquanto a mãe estava em um SPA em Bakersfield, na Califórnia (EUA). O irmão, de dois anos, também estava dentro do automóvel, que atingiu altas temperaturas, mas conseguiu sobreviver. O caso aconteceu em 29 de junho, mas agora está sendo divulgado.

A mãe das crianças, identificada como Maya Hernandez, 20 anos, deixou as duas trancadas dentro do veículo enquanto passava por procedimento no Always Beautiful Med Spa, segundo reportagem da KGET, emissora afiliada da rede NBC. O procedimento não foi revelado.

A consulta teria durado vinte minutos, mas os meninos ficaram trancados por duas horas. Quando o socorro foi chamado, o bebê estava tendo uma convulsão. A temperatura dele chegou a 41º e mesmo após quarenta minutos de reanimação, ele não resistiu.