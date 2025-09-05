Menu
MUNDO
GUERRA

Bombardeios em Gaza deixam 19 mortos, segundo Defesa Civil palestina

Ataques israelenses atingiram bairros da Cidade de Gaza e áreas de refúgio

AFP

Por AFP

05/09/2025 - 7:37 h
Defesa Civil de Gaza relata 19 mortos após novos bombardeios
A Defesa Civil na Faixa de Gaza afirmou que 19 pessoas morreram em bombardeios israelenses nesta sexta-feira, 5, no território palestino.

A aviação israelense bombardeou edifícios e áreas de deslocamento em vários bairros da Cidade de Gaza e em sua periferia, informou a Defesa Civil em um comunicado à AFP.

A organização de primeiros socorros, que opera sob a autoridade do movimento islâmico Hamas que governa Gaza, relatou 19 mortos e pelo menos 10 feridos nos bombardeios.

Com as restrições impostas à imprensa em Gaza e as dificuldades de acesso, a AFP não tem condições de verificar de forma independente os números anunciados pela Defesa Civil.

O Exército israelense afirmou que não está em condições de comentar os relatos sobre ataques, sem dispor das coordenadas precisas.

A porta-voz do Exército de Israel, Effie Defrin, afirmou na quinta-feira, 4, que as tropas do país controlam 40% da Cidade de Gaza.

Norte da Faixa de Gaza

As autoridades israelenses anunciaram a intenção de tomar a totalidade da cidade do norte da Faixa de Gaza, mas outro porta-voz do Exército, Nadav Shoshani, destacou que o início desta operação não será anunciado para "preservar o efeito surpresa".

Na quarta-feira, 3, um comandante militar declarou que Israel espera a fuga de um milhão de pessoas para o sul.

A ONU calcula que quase um milhão de pessoas vivem na Cidade de Gaza e nas suas imediações.

A Classificação Integrada de Segurança Alimentar (IPC, na sigla em inglês), um organismo apoiado pela ONU, declarou estado de fome nesta área de Gaza e uma agência das Nações Unidas atribuiu a situação à "obstrução sistemática de Israel", uma acusação rejeitada pelo Estado israelense.

bombardeios Conflito crise humanitária Gaza Hamas Israel Onu

x