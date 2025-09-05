GUERRA
Bombardeios em Gaza deixam 19 mortos, segundo Defesa Civil palestina
Ataques israelenses atingiram bairros da Cidade de Gaza e áreas de refúgio
Por AFP
A Defesa Civil na Faixa de Gaza afirmou que 19 pessoas morreram em bombardeios israelenses nesta sexta-feira, 5, no território palestino.
A aviação israelense bombardeou edifícios e áreas de deslocamento em vários bairros da Cidade de Gaza e em sua periferia, informou a Defesa Civil em um comunicado à AFP.
A organização de primeiros socorros, que opera sob a autoridade do movimento islâmico Hamas que governa Gaza, relatou 19 mortos e pelo menos 10 feridos nos bombardeios.
Com as restrições impostas à imprensa em Gaza e as dificuldades de acesso, a AFP não tem condições de verificar de forma independente os números anunciados pela Defesa Civil.
O Exército israelense afirmou que não está em condições de comentar os relatos sobre ataques, sem dispor das coordenadas precisas.
A porta-voz do Exército de Israel, Effie Defrin, afirmou na quinta-feira, 4, que as tropas do país controlam 40% da Cidade de Gaza.
Norte da Faixa de Gaza
As autoridades israelenses anunciaram a intenção de tomar a totalidade da cidade do norte da Faixa de Gaza, mas outro porta-voz do Exército, Nadav Shoshani, destacou que o início desta operação não será anunciado para "preservar o efeito surpresa".
Na quarta-feira, 3, um comandante militar declarou que Israel espera a fuga de um milhão de pessoas para o sul.
A ONU calcula que quase um milhão de pessoas vivem na Cidade de Gaza e nas suas imediações.
A Classificação Integrada de Segurança Alimentar (IPC, na sigla em inglês), um organismo apoiado pela ONU, declarou estado de fome nesta área de Gaza e uma agência das Nações Unidas atribuiu a situação à "obstrução sistemática de Israel", uma acusação rejeitada pelo Estado israelense.
