Trump quer renomear Departamento de Defesa dos EUA para Departamento da Guerra

Choque nos EUA: Trump quer ressuscitar o Departamento da Guerra - Foto: Jim Watson/AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, firmará um decreto nesta sexta-feira, 5, para que o Departamento de Defesa também seja chamado de Departamento da Guerra, como prometeu recentemente, anunciou a Casa Branca nesta quinta-feira, 4.

O decreto busca "restaurar o nome histórico" Departamento da Guerra "como segundo nome" da instituição, informou a Casa Branca em um documento proporcionado à AFP.

Embora seja um nome adicional por ora, o presidente determinará ao secretário Pete Hegseth que tome todas as medidas necessárias para "mudar permanentemente" a designação para Departamento da Guerra, detalhou a Casa Branca.

O nome oficial deve ser estabelecido por lei. No fim de agosto, Trump anunciou seu plano de restaurar o nome que vigorou entre 1789 e 1949.

O chefe de Estado disse que deseja fazer a mudança porque o nome atual é muito "defensivo".

"O presidente acredita que este departamento deveria ter um nome que reflete o seu poder incomparável e a sua capacidade para proteger os interesses nacionais", explicou a Casa Branca.

Os Estados Unidos contam com o maior exército do mundo. Segundo a Casa Branca, trata-se de estabelecer "a paz mediante a força" e garantir que "o mundo volte a respeitar os Estados Unidos", uma retórica habitual de Trump.