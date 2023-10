Brasileiros em Gaza ainda aguardam negociações com Egito e Israel | A TARDE

Os 28 brasileiros a serem repatriados ainda aguardam a autorização do Egito para cruzarem a fronteira e irem até o Aeroporto Internacional de Cairo. Segundo a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, eles serão transportados ao Brasil por meio da aeronave VC-2, que tem capacidade para até 40 passageiros.

Esses brasileiros estão nas cidades de Rafah e Khan Yunis, na Faixa de Gaza. No grupo, há 8 mulheres,14 crianças e 6 homens.

A aeronave VC-2 (Embraer 190) da Presidência da República, também aguarda a autorização do Egito e os trâmites diplomáticos com Israel. A aeronave está em Roma, na Itália, desde as 10h25 da última sexta-feira, 13, segundo a Secom da Presidência da República.

Voltando Em Paz



A repatriação do governo federal é chamada de Operação Voltando Em Paz e, só nesta semana, já trouxe 916 pessoas ao Brasil, todas provenientes de Israel. O quinto vôo chegou ao Brasil nesta madrugada, tendo pousado no Rio de Janeiro e desembarcado 215 pessoas.

Agora, o governo luta, por meios diplomáticos, para buscar os 28 brasileiros na Faixa de Gaza. Essas negociações ocorrem por meio do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro das Relações Exteriores (MRE), Mauro Vieira.

O número de vítimas na guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas aumentou neste domingo, 15, para 4.070 óbitos entre os dois povos. O Ministério da Saúde palestino contabilizou 2.670 mortes no conflito. Já a Embaixada de Israel informou que 1,4 mil pessoas perderam a vida. Além disso, há mais de 13 mil feridos, sendo 3,5 mil em Israel e 9,6 mil em Gaza.