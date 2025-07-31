TRAGÉDIA
Brinquedo de parque de diversões despenca e deixa mais de 20 feridos
Imagens do momento do acidente circularam nas redes sociais
Por Redação
Um brinquedo conhecido como "360 graus" despencou em um parque de diversões na cidade de Taif, na Arábia Saudita, deixando pelo menos 23 pessoas ficaram feridas — três delas em estado grave. O incidente ocorreu nesta quinta-feira, 31, no Green Mountain Park, localizado na região de Al Hada.
De acordo com o jornal Khaleej Times, a estrutura do brinquedo se rompeu durante o funcionamento, provocando impacto e ferimentos nos ocupantes e em algumas pessoas que estavam próximas.
Imagens do momento do acidente circularam nas redes sociais. Em um dos vídeos, é possível ver o poste central que sustentava o brinquedo se partindo ao meio enquanto o equipamento balançava de forma intensa. Gritos de pânico das pessoas a bordo também podem ser ouvidos.
سقوط إحدى ألعاب الملاهي في منتزه الجبل الأخضر بمنطقة #الهدا في #الطائف وأسفر الحادث عن 23 إصابة، بينها 3 حالات خطيرة. pic.twitter.com/7F4ToulJRx— مجتمعنا (@KSASociety) July 30, 2025
Ainda segundo o Khaleej Times, o mastro teria recuado em alta velocidade após a quebra, atingindo alguns visitantes que estavam nas imediações.
Socorro
Equipes de emergência foram acionadas imediatamente, prestando os primeiros socorros no local. As vítimas foram encaminhadas a hospitais da região para atendimento médico.
As autoridades abriram uma investigação para apurar as causas da falha estrutural que levou ao acidente.
Leia Também:
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes