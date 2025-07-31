Menu
MUNDO
TRAGÉDIA

Brinquedo de parque de diversões despenca e deixa mais de 20 feridos

Imagens do momento do acidente circularam nas redes sociais

Por Redação

31/07/2025 - 18:07 h | Atualizada em 31/07/2025 - 18:24
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um brinquedo conhecido como "360 graus" despencou em um parque de diversões na cidade de Taif, na Arábia Saudita, deixando pelo menos 23 pessoas ficaram feridas — três delas em estado grave. O incidente ocorreu nesta quinta-feira, 31, no Green Mountain Park, localizado na região de Al Hada.

De acordo com o jornal Khaleej Times, a estrutura do brinquedo se rompeu durante o funcionamento, provocando impacto e ferimentos nos ocupantes e em algumas pessoas que estavam próximas.

Imagens do momento do acidente circularam nas redes sociais. Em um dos vídeos, é possível ver o poste central que sustentava o brinquedo se partindo ao meio enquanto o equipamento balançava de forma intensa. Gritos de pânico das pessoas a bordo também podem ser ouvidos.

Ainda segundo o Khaleej Times, o mastro teria recuado em alta velocidade após a quebra, atingindo alguns visitantes que estavam nas imediações.

Socorro

Equipes de emergência foram acionadas imediatamente, prestando os primeiros socorros no local. As vítimas foram encaminhadas a hospitais da região para atendimento médico.

As autoridades abriram uma investigação para apurar as causas da falha estrutural que levou ao acidente.

x