Cabra mutante de olhos colados deixa indianos convictos que acharam ET

Moradores de um vilarejo na Índia estão com medo após o nascimento de uma cabra com "olhos siameses". A população local acreditou tratar-se de, na verdade, um alienígena que desembarcou no local.

A pequeno agricultor Kheri Rajak, o tutor do animal, ficou intrigado quando viu globos oculares do filhote do nascimento. Eles vieram ao mundo unidos no meio do rosto, sem pálpebras e possibilidade de piscar.

A mãe deu à luz na semana passada, contou o "Time of India". O outro filhote tem aparência "normal". Segundo Kheri, a mãe não saiu de perto do filhote deformado.

Acredita-se que o caso seja um exemplo de ciclopia, um defeito de nascença caracterizado pela fusão das órbitas em uma única cavidade contendo um olho.

Animais que nascem com severa deformação costumam ser tratados como divindades em muitas regiões da Índia.