Caminhão com gado tomba em rodovia e animais são abatidos na via

Na tarde deste sábado, 05, um grave acidente envolvendo um caminhão de transporte de gado ocorreu na rodovia 9, nas proximidades da ponte sobre o rio Arrecifes, em San Pedro, Argentina. O veículo, conduzido por Rodrigo Orse, de 22 anos, natural de Lincoln, tombou após o motorista perder o controle. O impacto quebrou a proteção da ponte, deixando o caminhão pendurado sobre o rio, com parte da carga viva caindo no local.

O motorista foi resgatado pelos Bombeiros Voluntários e encaminhado ao Hospital de San Pedro. Embora o jovem tenha sofrido ferimentos, não houve relatos de risco de vida. O caminhão transportava várias cabeças de gado, algumas das quais morreram no momento da queda, enquanto outras foram abatidas por moradores da área que rapidamente se aglomeraram no local.



De acordo com testemunhas, os moradores aproveitaram a situação para abater as vacas e dividir a carne entre si. Mesmo com a tentativa de intervenção das autoridades, a Polícia Rodoviária e o Comando de Prevenção Rural não conseguiram impedir que os presentes levassem partes dos animais.

A ocorrência mobilizou diversas equipes de emergência, incluindo bombeiros, socorristas do Sistema de Atendimento Médico de Emergência e policiais. O acidente aconteceu por volta das 16h30, e as operações de reboque do caminhão duraram cerca de duas horas, gerando grande congestionamento na rodovia Buenos Aires-Rosario, com filas que se estendiam até Baradero. O tráfego só foi completamente liberado por volta das 22h.