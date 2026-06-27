Campeonato de corrida de espermatozoides terá prêmio de R$ 517 mil

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Um campeonato inusitado promete chamar a atenção do público em julho deste ano. Em San Francisco, nos Estados Unidos, será realizado o Campeonato Mundial de Corrida de Espermatozoides de 2026, competição que reunirá 128 amostras de sêmen de participantes de diferentes países em uma disputa com prêmio de US$ 100 mil, cerca de R$ 517 mil na cotação atual.

Idealizado pelos empreendedores de tecnologia Eric Zhu, Garret Niconienko, Nick Small e Shane Fan, o evento pretende usar o entretenimento para discutir um tema considerado sério: a queda global das taxas de fertilidade masculina e a importância dos cuidados com a saúde reprodutiva.

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Como será a competição

Segundo os organizadores, mais de 10 mil homens se inscreveram para participar da disputa, incluindo candidatos de diversos países. Após uma seleção, 128 competidores foram escolhidos para representar suas nacionalidades.

As amostras serão enviadas a um laboratório na Califórnia, onde passarão por processos de incubação e centrifugação. O objetivo é separar os espermatozoides com maior capacidade de movimentação antes da corrida.

A prova será realizada em uma pista microscópica especialmente desenvolvida para simular obstáculos encontrados no sistema reprodutivo humano. Durante a disputa, uma microcorrente controlada criará resistência ao deslocamento das células.

Dependendo do desempenho dos competidores, a corrida poderá durar de alguns segundos a mais de 40 minutos.

Disputa terá formato eliminatório

Os espermatozoides serão organizados em grupos conforme sua velocidade natural. A competição seguirá o modelo de mata-mata até a definição do grande campeão, que garantirá ao participante o prêmio de US$ 100 mil.

Todo o torneio será transmitido ao vivo pela internet. As imagens captadas por microscópios de alta resolução serão acompanhadas por gráficos, estatísticas e tabelas de classificação em tempo real.

Além dos resultados das provas, o público poderá acompanhar informações relacionadas à saúde dos competidores, como composição corporal e biomarcadores associados à fertilidade.

Quem pode participar

Para representar um país, os candidatos precisam ter mais de 18 anos, comprovar ancestralidade da nação escolhida e apresentar exames que atestem boa saúde reprodutiva, sem infecções sexualmente transmissíveis.

Objetivo é conscientizar sobre fertilidade masculina

Apesar do formato incomum, os organizadores afirmam que o campeonato foi criado para ampliar o debate sobre a saúde reprodutiva dos homens, tema que ainda enfrenta preconceitos e pouca discussão pública.

A proposta é utilizar humor, tecnologia e entretenimento para incentivar homens a acompanharem indicadores de fertilidade e adotarem hábitos mais saudáveis.

O primeiro evento experimental foi realizado em abril de 2025, em Los Angeles. Na ocasião, um estudante universitário venceu uma corrida que durou pouco mais de um minuto.

Agora, a edição de 2026 busca ampliar o alcance da iniciativa e transformar a competição em um evento internacional, reunindo participantes de diferentes países e promovendo discussões sobre fertilidade masculina por meio de um formato inusitado.