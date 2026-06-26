Anvisa proíbe suplemento e suspende lotes de creatina

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e a proibição total de venda, distribuição, fabricação, divulgação e uso do suplemento alimentar em cápsulas Artro100.

A medida preventiva, divulgada na quinta-feira, 25, foi motivada pelo fato de o produto ser fabricado por uma empresa desconhecida, o que impede a garantia de sua origem, segurança e composição.

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Propagandas enganosas

O órgão regulador explicou que o Artro100 tem sido comercializado com propagandas que trazem alegações terapêuticas enganosas e indevidas para a categoria de alimentos.

Os anúncios prometiam benefícios sem comprovação científica, como:

Combate a inflamações;

Fortalecimento de articulações;

Alívio de desconfortos físicos;

Melhora na mobilidade corporal.

Lotes de creatina são suspensos

A Anvisa também suspendeu a comercialização, distribuição, divulgação e o consumo de três lotes específicos do suplemento de creatina em gomas mastigáveis (sabor uva verde) da marca Idn Labs Indústria Farmacêutica & Food Supplements Ltda.

A medida atinge diretamente os lotes 0061.02.2026, 0367.11.2025 e 0012.01.2026.

O órgão determinou a suspensão após a própria fabricante comunicar o recolhimento voluntário dos produtos, justificando que análises laboratoriais identificaram que o teor de creatina estava fora dos limites permitidos pela legislação.

As gomas também apresentavam irregularidades na rotulagem, que exibia alegações não autorizadas pelas normas sanitárias vigentes.