Anvisa e Receita Federal apreendem mais de 25 mil cigarros eletrônicos

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Uma operação conjunta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da Receita Federal retirou de circulação mais de 25 mil cigarros eletrônicos. Esses dispositivos têm a venda e a comercialização proibidas no Brasil, conforme a Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) 855/2024.

A ação, batizada de Operação Rede de Fumaça, também resultou na apreensão de 107 mil maços de cigarros contrabandeados.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo informações da Anvisa, o objetivo da operação é combater a comercialização ilegal de produtos de tabaco e reduzir os riscos à saúde da população.

“A iniciação ao uso de produtos de tabaco convencionais, a partir do uso de cigarros eletrônicos, tem sido objeto de diversos estudos, principalmente em relação a crianças e adolescentes”, diz a Anvisa.

Ainda de acordo com o órgão, estudos mostram que usuários de cigarros eletrônicos têm mais chances de consumirem cigarros convencionais do que pessoas que nunca tiveram contato com esses dispositivos.