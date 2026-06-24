REDE DE FUMAÇA
Anvisa e Receita Federal apreendem mais de 25 mil cigarros eletrônicos
Órgãos também retiraram de circulação milhares de maços contrabandeados
Uma operação conjunta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da Receita Federal retirou de circulação mais de 25 mil cigarros eletrônicos. Esses dispositivos têm a venda e a comercialização proibidas no Brasil, conforme a Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) 855/2024.
A ação, batizada de Operação Rede de Fumaça, também resultou na apreensão de 107 mil maços de cigarros contrabandeados.
Segundo informações da Anvisa, o objetivo da operação é combater a comercialização ilegal de produtos de tabaco e reduzir os riscos à saúde da população.
“A iniciação ao uso de produtos de tabaco convencionais, a partir do uso de cigarros eletrônicos, tem sido objeto de diversos estudos, principalmente em relação a crianças e adolescentes”, diz a Anvisa.
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Ainda de acordo com o órgão, estudos mostram que usuários de cigarros eletrônicos têm mais chances de consumirem cigarros convencionais do que pessoas que nunca tiveram contato com esses dispositivos.