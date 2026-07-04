POLUIÇÃO
Caranguejo cresce dois meses dentro de garrafa plástica à deriva
Estudo revelaa impacto da poluição por plástico nos oceanos
Um estudo publicado por cientistas japoneses revelou mais um impacto da poluição por plástico nos oceanos: animais marinhos podem ficar presos por meses dentro de embalagens descartadas no mar, sobreviver nesse ambiente e, ainda assim, perder a capacidade de retornar à natureza e se reproduzir.
Os pesquisadores chegaram a essa conclusão após encontrarem um caranguejo que passou cerca de dois meses vivendo dentro de uma garrafa plástica à deriva. O animal foi encontrado em julho de 2022, na costa oeste da ilha de Okinawa.
O caso foi publicado na revista científica Ecosphere por pesquisadores da Universidade de Kyoto.
Como o caranguejo ficou preso na garrafa?
O estudo mostrou que o caranguejo era uma fêmea da espécie Portunus sanguinolentus, conhecida como caranguejo-nadador-de-três-manchas. Segundo os pesquisadores, o animal provavelmente entrou na embalagem ainda jovem.
Ela conseguiu sobreviver alimentando-se de pequenos peixes e algas que entravam na garrafa, mas cresceu tanto que ficou impossibilitada de sair.
Quando foi encontrada, a largura da carapaça era de cerca de 8,8 centímetros, enquanto a abertura da garrafa media apenas 2,4 centímetros.
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Como os cientistas descobriram que o animal sobreviveu por dois meses?
Os cientistas estimaram há quanto tempo a garrafa estava no mar.
Com base na análise das cracas aderidas ao plástico e na temperatura da água da região, concluíram que o recipiente permaneceu à deriva por aproximadamente 62 dias, período compatível com o crescimento observado no caranguejo.