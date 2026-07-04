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POLUIÇÃO

Caranguejo cresce dois meses dentro de garrafa plástica à deriva

Estudo revelaa impacto da poluição por plástico nos oceanos

Redação
Por Redação
Caranguejo passou cerca de dois meses vivendo preso dentro de uma garrafa plástica
Caranguejo passou cerca de dois meses vivendo preso dentro de uma garrafa plástica - Foto: Reprodução/ Hajime Sato

Um estudo publicado por cientistas japoneses revelou mais um impacto da poluição por plástico nos oceanos: animais marinhos podem ficar presos por meses dentro de embalagens descartadas no mar, sobreviver nesse ambiente e, ainda assim, perder a capacidade de retornar à natureza e se reproduzir.

Os pesquisadores chegaram a essa conclusão após encontrarem um caranguejo que passou cerca de dois meses vivendo dentro de uma garrafa plástica à deriva. O animal foi encontrado em julho de 2022, na costa oeste da ilha de Okinawa.

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O caso foi publicado na revista científica Ecosphere por pesquisadores da Universidade de Kyoto.

Como o caranguejo ficou preso na garrafa?

O estudo mostrou que o caranguejo era uma fêmea da espécie Portunus sanguinolentus, conhecida como caranguejo-nadador-de-três-manchas. Segundo os pesquisadores, o animal provavelmente entrou na embalagem ainda jovem.

Ela conseguiu sobreviver alimentando-se de pequenos peixes e algas que entravam na garrafa, mas cresceu tanto que ficou impossibilitada de sair.

Quando foi encontrada, a largura da carapaça era de cerca de 8,8 centímetros, enquanto a abertura da garrafa media apenas 2,4 centímetros.

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Como os cientistas descobriram que o animal sobreviveu por dois meses?

Os cientistas estimaram há quanto tempo a garrafa estava no mar.

Com base na análise das cracas aderidas ao plástico e na temperatura da água da região, concluíram que o recipiente permaneceu à deriva por aproximadamente 62 dias, período compatível com o crescimento observado no caranguejo.

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Tags

Caranguejo poluição dos oceanos poluição por plástico

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