Carro atropela multidão, deixa 1 morto e 29 feridos em parada LGBT

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Uma pessoa morreu e outras 29 ficaram feridas após um carro avançar contra uma multidão durante a Parada do Orgulho LGBT de Berlim, na Alemanha, no último sábado, 25. Três vítimas estão em estado grave, segundo a polícia. O caso é investigado como um possível ataque com motivação islamista.

O atropelamento ocorreu na região central da capital alemã, próximo ao trajeto da Christopher Street Day (CSD), uma das maiores paradas LGBTQIA+ da Europa.

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O principal suspeito identificado pelas autoridades é Abdul B., cidadão alemão de origem libanesa. Segundo a polícia, ele já era conhecido das autoridades por envolvimento em outros crimes.

Após o incidente, a organização interrompeu a programação do evento e a área foi esvaziada.

Atendimento às vítimas e investigação

Equipes de emergência, incluindo bombeiros e ambulâncias, foram mobilizadas para atender os feridos no parque Tiergarten, próximo ao Portão de Brandemburgo, um dos principais pontos turísticos de Berlim.

A polícia informou que ainda investiga quantas pessoas participaram da ação e afirmou que uma ou mais pessoas podem ter fugido do veículo após o atropelamento.

Também não foi esclarecido quantos ferimentos foram causados diretamente pelo carro e quantos teriam ocorrido durante um possível ataque com uma lâmina.

O chanceler alemão Friedrich Merz afirmou que o caso será investigado "com o máximo rigor".

Parada reunia centenas de milhares de pessoas

Antes do atropelamento, a Christopher Street Day ocorria de forma pacífica e reunia centenas de milhares de participantes nas ruas de Berlim.

O evento contou com cerca de 80 trios elétricos e carros alegóricos, com apresentações musicais e manifestações em defesa dos direitos da população LGBTQIA+.

A programação em frente ao Portão de Brandemburgo foi encerrada por volta das 22h15 no horário local (17h15 no horário de Brasília).