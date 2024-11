Carro atropela multidão e deixa 35 mortos e feridos na China

Segundo as primeiras investigações, o homem se divorciou há pouco tempo e estava insatisfeito com a divisão de bens - Foto: Hector Retamal | AFP

Um motorista matou 35 pessoas e feriu outras 43 ao avançar com seu carro contra um grupo na cidade de Zhuhai, no sul da China, na noite de segunda-feira, informou a polícia local nesta terça-feira (12).

As primeiras informações do ataque foram divulgadas na segunda-feira, mas a polícia havia anunciado que o atropelamento deixara apenas feridos e os vídeos do incidente desapareceram das redes sociais.

Nesta terça-feira, a polícia admitiu que "um grave e agressivo ataque aconteceu no Centro de Esportes de Zhuhai", cidade que recebe esta semana uma importante feira de aviação.

"Um suspeito lançou seu carro contra as pessoas que estava se exercitando, resultando em 35 mortos e 43 feridos", disse a polícia local. Nenhum dos feridos está em estado grave.

Vídeos da noite de segunda-feira geolocalizados pela AFP mostram pessoas inconscientes deitadas no chão, enquanto outras tentavam desesperadamente reanimá-las.

O motorista de 62 anos, de sobrenome Fan, jogou “um pequeno SUV pelo portão e forçou a entrada no centro esportivo da cidade, atropelando pessoas que se exercitavam nas ruas internas” do local, disse ele.

Segundo as primeiras investigações, o homem se divorciou há pouco tempo e estava insatisfeito com a divisão de bens.

A polícia encontrou Fan em seu carro se cortando com uma faca. “Eles o prenderam imediatamente e o enviaram a um hospital para tratamento”, disse a força policial.

Ele está atualmente em coma devido a ferimentos autoinfligidos no pescoço e em outras partes do corpo e “incapaz de se submeter a interrogatório”, acrescentou a polícia.

O presidente chinês, Xi Jinping, pediu “todos os esforços” para curar os feridos e “punir o agressor de acordo com a lei”, informou a agência de notícias oficial Xinhua.

A cidade de Zhuhai, localizada perto das regiões autônomas de Macau e Hong Kong, é sede esta semana da maior feira aeroespacial civil e militar do país.