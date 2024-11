"Preciso me trancar", diz mulher que inicia sexo enquanto dorme

- Foto: Reprodução

Um sonambulismo diferente. Uma britânica sofre de uma rara condição que a faz assumir uma personalidade totalmente diferente após dormir: mesmo de olhos fechados, ela seduz parceiros e inicia relações sexuais. No dia seguinte, ela não se lemra de nada.

Lauren Spencer, de 50 anos, costuma se aconchegar no marido Charlie, 52, de noite. Quando ela dorme na casa de amigos que o problema se torna sério, obrigando-a a se trancar para não atacar maridos alheios.

"Se eu ficasse na casa de uma amiga e acabasse na cama com seu parceiro, tenho certeza de que não seria muito popular", disse a mãe de dois filhos. "Como acontece, sou caseira, então não é um problema, felizmente."

Leia também:

>> Diplomacia climática vai perdurar apesar de Trump, diz diretor da ONU

>> Avião de companhia dos EUA é atingido por tiros de fuzil; aeromoça ferida

>> Calor transforma outdoor de bebê fofo em imagem demoníaca

"Eu moro sozinha com meu marido, e ele não reclama. Minhas filhas têm 25 e 30 anos e nenhuma delas mora comigo atualmente. Não tenho lembranças ou consciência depois de um episódio, então pode ser confuso. A falta de controle é constrangedora, mas felizmente não é algo que acontece com frequência. Charlie, é claro, aproveita a oportunidade e às vezes as coisas progridem. Nós discutimos minha condição longamente e decidi que estou feliz em fazer sexo quando isso acontece, é completamente consensual."

Lauren foi diagnosticada com a condição após visitar seu médico em 2021.

Lauren diz que os episódios são mais prováveis ​​se ela estiver se sentindo particularmente estressada, mas não encontrou o fator desencadeante. Além de iniciar o sexo, Lauren também afirma que já saiu da cama para limpar, bem como enviar mensagens de texto, sem se lembrar na manhã seguinte.