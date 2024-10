Casal faz sexo embaixo de escada e causa alagamento em estação de trem

Casal provocou caos em estação de trem - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma estação de trem da cidade de Melbourne (Austrália) enfrentou um grande problema após um casal se refugiar embaixo de uma escada para relação sexual rápida, na semana passada.

De acordo com informações do jornal Extra, a situação acabou provocando uma inundação no local.

Isso ocorreu depois que a atitude do casal danificou um cano de água e o sistema de sprinklers de incêndio.

A publicação informou que o caos tomou conta das estações Melbourne Central e Flagstaff, que precisaram ser evacuadas durante o alagamento. A situação aconteceu no último dia 10 de outubro.

