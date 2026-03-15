PATRIMÔNIO ESCONDIDO
Castelo de 500 anos é achado em obra de condomínio de luxo
Achado ocorreu durante a escavação das fundações para construção de condomínio
Por Yuri Abreu
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Uma obra de um condomínio de luxo precisou ser paralisada após operários encontrarem ruínas de um castelo de cerca de 500 anos. O achado ocorreu durante a escavação das fundações e acabou transformando o canteiro de obras em um sítio arqueológico.
Assim que as primeiras paredes e fundações da estrutura medieval surgiram no solo, os trabalhos foram interrompidos. Especialistas em arqueologia foram convocados para avaliar o achado e exigiram, após documentação, que o projeto seja adaptado para priorizar a preservação do patrimônio cultural.
O castelo
O registro ocorreu na cidade de Ghent, na Bélgica e trouxeram mais detalhes. A edificação do século XVI é ligada ao Império Espanhol. O castelo teria sido encomendado pelo imperador Carlos V como forma de reafirmar o domínio sobre os habitantes da cidade, que se revoltaram contra impostos.
Ao longo dos séculos, grande parte da construção caiu em ruínas e acabou coberta por um bairro erguido no século XIX.
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Pontos de interesse
Um dos pontos que mais despertam interesse da equipe é a antiga fossa séptica do local. Segundo arqueólogos, esse tipo de estrutura costuma preservar objetos de forma excepcional, já que, na época, diversos materiais eram descartados ali.
Além da fortificação, a equipe identificou um cemitério ligado à antiga Abadia de São Bavão, sobre a qual o castelo foi construído. Embora da igreja tenham restado apenas vestígios, a área de sepultamentos permanece preservada.
Construção seguirá
Apesar da importância dos achados, o projeto imobiliário seguirá adiante.
Para preservar o patrimônio histórico, parte dos novos edifícios será construída sem porões, evitando interferências nas camadas arqueológicas do terreno.
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