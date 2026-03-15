Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PATRIMÔNIO ESCONDIDO

Castelo de 500 anos é achado em obra de condomínio de luxo

Achado ocorreu durante a escavação das fundações para construção de condomínio

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

15/03/2026 - 10:25 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Ruínas de castelo de 500 anos foram encontradas durante construção de condomínio de luxo
Ruínas de castelo de 500 anos foram encontradas durante construção de condomínio de luxo -

Uma obra de um condomínio de luxo precisou ser paralisada após operários encontrarem ruínas de um castelo de cerca de 500 anos. O achado ocorreu durante a escavação das fundações e acabou transformando o canteiro de obras em um sítio arqueológico.

Assim que as primeiras paredes e fundações da estrutura medieval surgiram no solo, os trabalhos foram interrompidos. Especialistas em arqueologia foram convocados para avaliar o achado e exigiram, após documentação, que o projeto seja adaptado para priorizar a preservação do patrimônio cultural.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O castelo

O registro ocorreu na cidade de Ghent, na Bélgica e trouxeram mais detalhes. A edificação do século XVI é ligada ao Império Espanhol. O castelo teria sido encomendado pelo imperador Carlos V como forma de reafirmar o domínio sobre os habitantes da cidade, que se revoltaram contra impostos.

Ao longo dos séculos, grande parte da construção caiu em ruínas e acabou coberta por um bairro erguido no século XIX.

Leia Também:

Geólogos descobrem jazida de ouro com mais de 1 mil toneladas
China quer trazer à Terra meio quilo de solo de Marte
Apenas de encaixes: conheça o maior castelo de madeira do mundo
Everest de Sal: conheça montanha de resíduos que virou ponto turístico

Pontos de interesse

Um dos pontos que mais despertam interesse da equipe é a antiga fossa séptica do local. Segundo arqueólogos, esse tipo de estrutura costuma preservar objetos de forma excepcional, já que, na época, diversos materiais eram descartados ali.

Além da fortificação, a equipe identificou um cemitério ligado à antiga Abadia de São Bavão, sobre a qual o castelo foi construído. Embora da igreja tenham restado apenas vestígios, a área de sepultamentos permanece preservada.

Construção seguirá

Apesar da importância dos achados, o projeto imobiliário seguirá adiante.

Para preservar o patrimônio histórico, parte dos novos edifícios será construída sem porões, evitando interferências nas camadas arqueológicas do terreno.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

arqueologia Bélgica Castelo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ruínas de castelo de 500 anos foram encontradas durante construção de condomínio de luxo
Play

Baiano escapa, mas mísseis retêm brasileiros no Catar; Dubai é rota de esperança

Ruínas de castelo de 500 anos foram encontradas durante construção de condomínio de luxo
Play

Por que soldados de Israel transformaram a Bahia em destino pós-guerra?

Ruínas de castelo de 500 anos foram encontradas durante construção de condomínio de luxo
Play

Furto de bandeira expõe tensão entre Israel e Palestina em praia da Bahia

Ruínas de castelo de 500 anos foram encontradas durante construção de condomínio de luxo
Play

El Mencho: o sucessor de El Chapo que comandava o cartel mais violento do México

x