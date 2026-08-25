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REVIRAVOLTA

CEO que demitiu 900 pelo Zoom é demitido da própria empresa

Destituição reflete impactos financeiros desencadeados por desligamentos em 2021

Rodrigo Tardio
Por
Apesar de ter feito retratações públicas, fundador não conteve colapso do negócio
Apesar de ter feito retratações públicas, fundador não conteve colapso do negócio - Foto: Reprodução

O executivo indiano Vishal Garg, notoriamente lembrado por dispensar quase 900 trabalhadores via Zoom às vésperas do Natal de 2021, perdeu novamente o posto de CEO da própria empresa.

De acordo com a CNN Business, a diretoria do banco hipotecário Better Home & Finance nomeou Daniel Lewis para assumir o comando da fintech fundada por Garg.

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A destituição reflete a deterioração da imagem e os impactos financeiros desencadeados pelo desligamento coletivo de 2021. Apesar de ter feito retratações públicas, o fundador não conteve o colapso do negócio.

Após a abertura de capital via fusão em 2023, as ações da instituição despencaram 93%, enquanto o faturamento anual desabou de US$ 1,5 bilhão para escassos US$ 70 milhões.

Garg, contudo, nega a versão corporativa sobre a sua destituição e alega ter sido vítima de um golpe articulado por Daniel Lewis para tomar a liderança da empresa.

Histórico das demissões

  • Chamada relâmpago (Dezembro de 2021): em apenas três minutos de reunião remota, Garg comunicou a demissão imediata de cerca de 9% da equipe (incluindo setores de recrutamento e diversidade), alegando baixo desempenho, baixa produtividade e busca por eficiência.
  • Primeiro afastamento e retorno: diante da repercussão negativa, o conselho removeu o executivo ainda no final de 2021. Garg retornou ao cargo em janeiro de 2022, afirmando ter buscado aconselhamento executivo e refletido sobre sua conduta.

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Crise de imagem

Embora continue ocupando um assento no conselho de administração, o executivo deixa a liderança em um momento crítico. Avaliada anteriormente em US$ 8 bilhões durante a fase de juros baixos nos EUA, o valor de mercado da Better despencou para cerca de US$ 300 milhões, afetado pela elevação da taxa de juros norte-americana, investigações regulatórias e processos judiciais movidos por denunciantes.

Versão do fundador

Enquanto Lewis assume como CEO interino, Vishal Garg sustenta que seu sucessor agiu de má-fé. Segundo o fundador, Lewis conquistou sua confiança ao apresentar planos de corte de custos e reestruturação financeira para, em seguida, tomar o controle executivo da companhia.

Antes de ser afastado, Garg apostava na integração de inteligência artificial para automatizar a concessão de hipotecas e reduzir custos operacionais.

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Tags

Better Home & Finance crise corporativa demissões em massa fintech Inteligência Artificial Vishal Garg

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