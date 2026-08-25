CEO que demitiu 900 pelo Zoom é demitido da própria empresa

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O executivo indiano Vishal Garg, notoriamente lembrado por dispensar quase 900 trabalhadores via Zoom às vésperas do Natal de 2021, perdeu novamente o posto de CEO da própria empresa.

De acordo com a CNN Business, a diretoria do banco hipotecário Better Home & Finance nomeou Daniel Lewis para assumir o comando da fintech fundada por Garg.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A destituição reflete a deterioração da imagem e os impactos financeiros desencadeados pelo desligamento coletivo de 2021. Apesar de ter feito retratações públicas, o fundador não conteve o colapso do negócio.

Após a abertura de capital via fusão em 2023, as ações da instituição despencaram 93%, enquanto o faturamento anual desabou de US$ 1,5 bilhão para escassos US$ 70 milhões.

Garg, contudo, nega a versão corporativa sobre a sua destituição e alega ter sido vítima de um golpe articulado por Daniel Lewis para tomar a liderança da empresa.

Histórico das demissões

Chamada relâmpago (Dezembro de 2021): em apenas três minutos de reunião remota, Garg comunicou a demissão imediata de cerca de 9% da equipe (incluindo setores de recrutamento e diversidade), alegando baixo desempenho, baixa produtividade e busca por eficiência.

Primeiro afastamento e retorno: diante da repercussão negativa, o conselho removeu o executivo ainda no final de 2021. Garg retornou ao cargo em janeiro de 2022, afirmando ter buscado aconselhamento executivo e refletido sobre sua conduta.

Crise de imagem

Embora continue ocupando um assento no conselho de administração, o executivo deixa a liderança em um momento crítico. Avaliada anteriormente em US$ 8 bilhões durante a fase de juros baixos nos EUA, o valor de mercado da Better despencou para cerca de US$ 300 milhões, afetado pela elevação da taxa de juros norte-americana, investigações regulatórias e processos judiciais movidos por denunciantes.

Versão do fundador

Enquanto Lewis assume como CEO interino, Vishal Garg sustenta que seu sucessor agiu de má-fé. Segundo o fundador, Lewis conquistou sua confiança ao apresentar planos de corte de custos e reestruturação financeira para, em seguida, tomar o controle executivo da companhia.

Antes de ser afastado, Garg apostava na integração de inteligência artificial para automatizar a concessão de hipotecas e reduzir custos operacionais.