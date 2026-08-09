Ciclistas percorrem mais de 30 quilômetros nus durante protesto

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As ruas de Berlim, na Alemanha, foram tomadas por mais de 500 ciclistas nus neste domingo, 9. Os atletas percorreram mais de 30 quilômetros sem roupas, como forma de protesto em prol do naturismo, da liberdade corporal e da igualdade.

Cerca de 700 ciclistas participaram da primeira "pedalada de ciclistas nus" em Berlim.



Os participantes percorreram 33 quilômetros pela capital alemã, passando pelo Treptower Park, pela East Side Gallery, pelo Portão de Brandemburgo e pelo Reichstag. pic.twitter.com/z1ngHehO6j — O Verdoso (@o_verdoso) August 9, 2026

De acordo com os organizadores do evento, a escolha das roupas ficou a critério dos participantes. Eles foram orientados a usar a “quantidade de roupa com que se sentissem mais confortáveis”, sem obrigatoriedade do nudismo.

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“A retirada das roupas, vistas também como símbolos de posição social, representa igualdade. Daí surgiu uma frase do movimento naturista: ‘Nus, somos todos iguais'”, diz o texto publicado no site da entidade organizadora do movimento, a World Naked Bike Ride.

A saída dos ciclistas aconteceu no Mauerpark e o percurso passou por diferentes regiões de Berlim, tais como a área central, onde estão localizados os prédios do governo. A chegada ficou para a região de Schönefeld, próxima ao aeroporto.