Israel rejeita plano dos EUA para Gaza apoiado pelo Hamas

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O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rejeitou neste domingo, 9, o plano de 15 pontos para Gaza apoiado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo ele, as tropas israelenses não deixarão o território enquanto o Hamas não for efetivamente desarmado.

“Israel rejeita o documento de 15 pontos. As FDI (Forças de Defesa de Israel) não realizarão nenhuma retirada até que o Hamas esteja efetivamente desarmado e continuarão neutralizando as ameaças contra nossas forças e nossos cidadãos”, afirmou Netanyahu durante uma reunião de gabinete.

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O documento faz parte de uma iniciativa de cessar-fogo promovida pelos Estados Unidos. A proposta prevê que o Hamas entregue suas armas a uma autoridade palestina responsável pela administração de Gaza.

Pelo plano, a retirada das forças israelenses ocorreria paralelamente ao processo de desarmamento. Israel, no entanto, rejeita essa condição e defende que o Hamas seja completamente desarmado antes de qualquer retirada.

Após uma reunião com Netanyahu na semana passada, o Conselho de Paz, criado por Trump para implementar o acordo, afirmou que Israel só precisaria retirar suas tropas depois de um desarmamento “completo”.

Netanyahu também disse que Israel mantém conversas com os Estados Unidos sobre os pontos de discordância. Segundo ele, algumas propostas são aceitáveis, enquanto outras são rejeitadas pelo governo israelense.

O primeiro-ministro reforçou que o Hamas deverá entregar todas as armas. “Estamos falando de um desarmamento real, não de um desarmamento fictício”, declarou.

A posição de Netanyahu ocorre em meio a pressões de aliados de extrema direita, que defendem o fim do plano para Gaza e cobram uma nova votação no gabinete.