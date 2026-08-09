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TRAGÉDIA

Mulher e bebê de 5 meses morrem durante naufrágio em ponto turístico

Piloto da embarcação foi indiciado por uma série de crimes

Franciely Gomes
Por
Vítimas foram socorridas por autoridades locais
Vítimas foram socorridas por autoridades locais - Foto: Ilustrativa | Magnific

Um barco naufragou perto da Ilha da Liberdade, no porto de Nova York, próximo a Estátua da Liberdade, atração turística dos EUA, neste fim de semana. O acidente ocasionou na morte de uma mulher e uma menina de apenas 5 meses de idade.

Identificado como Manuel Hernandez, o piloto da embarcação foi preso neste domingo, 9. Segundo informações do NYPD (Departamento de Polícia de Nova York), ele foi capturado por volta das 2h30 da manhã.

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Além da morte das duas vítimas, ele foi acusado de outros 13 crimes de conduta imprudente, que colocaram a vida de outras pessoas em risco. A Unidade Portuária, a Equipe de Mergulho e a Aviação do departamento foram acionadas para o local.

Agentes informaram que haviam 14 pessoas ao todo na embarcação. Doze delas foram resgatadas, sendo 11 salvas pelo capitão e tripulação de um barco que chegou ao local antes da equipe de resgate.

Ainda não há informações sobre o que motivou o acidente. Segundo a WABC, informou que a embarcação que virou era um bowrider de 22 pés, tipo comum usado para passeio e recreação.

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acidente nova york Tragédia

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