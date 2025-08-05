Menu
"COMPORTAMENTO INDECENTE"?

Cidade multa em quase R$ 1 mil quem usar trajes de banho fora da praia

A região, localizada na França, possui 11 quilômetros de faixa de praia, e é um destino turístico popular

Por Redação

05/08/2025 - 12:23 h
Medida proíbe o uso de biquínis, sungas ou até pessoas sem camisa em vias públicas
Medida proíbe o uso de biquínis, sungas ou até pessoas sem camisa em vias públicas -

Uma cidade localizada na França começou a aplicar multas de até € 150 (aproximadamente R$ 960, em reais) para quem circular com roupas de banhos em locais fora da praia, como vias públicas, mercados e estabelecimentos comerciais.

Les Sables d’Olonne, localizada na região de Vendée, no litoral atlântico da França, é um importante porto marítimo, porto pesqueiro e área turística. Além disso, a região, que possui 11 quilômetros de faixa de praia, é um destino turístico popular.

A medida proíbe o uso de biquínis, sungas ou até a presença de pessoas sem camisa nesses espaços. O prefeito Yannick Moreau aponta que a ação tem objetivo de manter a "higiene e a boa convivência" nos espaços compartilhados.

Apesar das restrições, a cidade francesa mantém uma praia naturista, La Grande Pointe, reforçando que o problema não está na ausência de roupas, mas sim no local adequado para isso.

“Comportamento indecente”

A nova regulamentação da prefeitura classifica o uso de trajes de banhos fora da praia como "comportamento indecente", especialmente homens que andam sem camisa após deixarem a área litorânea. As autoridades defendem que o uso de trajes de banho deve ser restrito à orla.

Medida tem alto apoio

A prefeitura lançou uma campanha educativa com o slogan "Em Les Sables d’Olonne, respeito não tira férias", buscando conscientizar moradores e visitantes sobre as novas regras.

A iniciativa tem sido bem recebida por parte da população, incluindo comerciantes, que relatam incômodo com clientes em trajes de banho em ambientes fechados. No entanto, alguns críticos argumentam que o governo deveria priorizar questões mais urgentes.

Les Sables d’Olonne não é a única cidade a adotar medidas do tipo. Na França, municípios como Arcachon e La Grande-Motte também aplicam multas para quem usa roupas de praia fora da área litorânea. Na Espanha, Málaga impõe penalidades de até € 750 (cerca de R$ 4.800), enquanto na Itália, Sorrento, e na Croácia, Dubrovnik, também possuem normas semelhantes.

Tags:

frança multa mundo Regulamentação trajes de banho

x