Cientistas dizem que o fim do universo será antes do previsto

Nova data do fim do universo é calculada - Foto: Divulgação | NASA/JPL-Caltech

Um novo estudo feito por cientistas holandeses aponta que o fim do universo está mais próximo do que era o pensado, porém isso não é motivo de pânico, já que a nova estimativa é de que o universo acabe em 10 elevado à 78ª potência em anos, 78 zeros.

Essa nova previsão rebate a estimativa passada, que apontava que a vida do universo seria de 10 elevado à 1.100 potência em anos, de acordo com um estudo da Universidade de Radboud, localizada nos Países Baixos, publicada na revista Journal of Cosmology and Astroparticle Physics.

Segundo o professor doutor, Heino Falcke, um dos principais autores da teoria. "O fim do Universo ocorrerá muito antes do previsto, mas felizmente ainda falta muito tempo".

Os pesquisadores tiveram como base o fenômeno da evaporação dos buracos negros, ou radiação Hawking, nomeada em homenagem ao físisco britânico Stephen Hawking.

Aplicando esses princípios a outros objetos do universo calculando que o “tempo de evaporação” de cada astro depende de sua densidade.

Assim, eles conseguiram calcular o tempo de duração do astro mais duradouro, a estrela anã branca.

Porém, mesmo com esse prazo, a Terra terá desaparecido muito tempo antes do universo chegar ao seu fim.

Os cientistas acreditam que em cerca de um bilhão de anos, o brilho do Sol será tão grande que a Terra não terá mais condições favoráveis à vida.

E, em aproximadamente 8 bilhões de anos, a expansão do Sol vai engolir a Terra, que, ao chegar nessa altura, já não terá vida.