Colar de rainha do Egito avaliado em R$ 24 milhões é roubado de museu

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Um colar que pertenceu à rainha Nazli do Egito foi roubado do Museu de Artes Aplicadas de Viena (MAK), em Viena, na Áustria. Avaliada em cerca de 4 milhões de euros, o equivalente a R$ 24 milhões, a joia tem 673 diamantes e estava exposta em uma vitrine quando dois homens quebraram o vidro, pegaram a peça e fugiram.

O crime ocorreu durante uma exposição com mais de 300 peças da tradicional joalheria francesa Van Cleef & Arpels, em cartaz no museu desde junho. Ninguém ficou ferido.

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Segundo a polícia austríaca, os suspeitos usavam roupas escuras e ainda não foram identificados. As autoridades realizam buscas para localizar a dupla.

Embora o museu não tenha confirmado oficialmente qual joia foi levada, as características divulgadas pelas autoridades e pela imprensa austríaca são compatíveis com o histórico colar da rainha Nazli.]

Joia tem mais de 200 quilates

Produzido pela Van Cleef & Arpels, o colar reúne 673 diamantes que, juntos, ultrapassam 200 quilates. Além do alto valor, a peça possui uma trajetória ligada às famílias reais do Egito e do Irã.

Nazli Sabri foi rainha do Egito por ser esposa do rei Fuad I e mãe do rei Farouk. Em 1939, ela usou o colar durante o casamento da filha, a princesa Fawzia, com Mohammad Reza Pahlavi, então príncipe herdeiro do Irã.

Colar foi vendido por milhões em leilão

Décadas depois de ser usado no casamento real, o colar passou a fazer parte do mercado de arte. Em 2015, a joia foi leiloada pela Sotheby's, em Nova York, e arrematada por aproximadamente US$ 4,3 milhões.

A polícia austríaca continua investigando o roubo e tenta identificar os dois homens que participaram da ação.