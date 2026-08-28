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Bebê chega a hospital com fratura no crânio e testa positivo para cocaína e maconha

Pais foram presos e são investigados por colocar o bebê em situação de risco

Victoria Isabel
Por
Bebê teria rolado da cama e caído no chão
Bebê teria rolado da cama e caído no chão - Foto: Maginific

Um bebê foi levado a um hospital com uma fratura no crânio e apresentou resultado positivo para cocaína e maconha após ser atendido na cidade de Greensburg, no estado do Kansas, nos Estados Unidos.

Os pais da criança, Danielle Kowalski, de 25 anos, e Steven Kopetsky, de 32, foram presos e são investigados por colocar o bebê em situação de risco e por crimes relacionados a drogas.

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O caso aconteceu em 8 de julho, mas foi divulgado pela emissora CBS nesta quinta-feira. Segundo a polícia, agentes foram acionados por volta das 23h para verificar o bem-estar de um bebê em um apartamento na College Avenue.

Ao chegarem ao local, os policiais foram informados pela mãe de que ela havia retornado do trabalho e encontrado o filho chorando no chão. Segundo o relato, o bebê estava sob os cuidados do pai, que teria aparentado desmaiar enquanto estava deitado na cama com a criança.

Ainda de acordo com a versão apresentada à polícia, o bebê teria rolado da cama e caído no chão.

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Exames apontaram presença de drogas

A criança foi encaminhada para atendimento médico. Durante os exames, os profissionais identificaram uma fratura no crânio e também detectaram a presença de cocaína e maconha no organismo.

Os documentos judiciais apresentados na última terça-feira não informam qual é o estado de saúde atual do bebê.

No dia seguinte ao atendimento, policiais retornaram ao apartamento para cumprir uma busca. Segundo os investigadores, Steven estava deixando o imóvel carregando um saco de lixo.

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Cocaína estados unidos maconha

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