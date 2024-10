Com ajuda de DNA online, homem é encontrado após mais de 70 anos

- Foto: Reprodução

O bombeiro aposentado e veterano do Corpo de Fuzileiros Navais, Luis Armando Albino, 76 anos, foi encontrado após ter sido sequestrado enquanto brincava em um parque em Oakland, na Califórnia (EUA), quando tinha 6 anos, em 1951. Ele foi encontrado com a ajuda de um teste de DNA online, fotos antigas e recortes de jornais.

A sua sobrinha, Alida Alequin, foi quem ajudou a encontrá-lo com a ajuda do FBI e do Departamento de Justiça dos EUA.

Saiba como aconteceu o desaparecimento

Em fevereiro de 1951, uma mulher atraiu Albino prometendo doces e o levou de avião para a Costa Leste, onde foi criado por um casal como se fosse filho. A descoberta de seu paradeiro começou em 2020, quando Alida fez um teste de DNA por curiosidade e encontrou uma correspondência. No início de 2024, a busca foi retomada, e com o apoio de investigações e análises de artigos de jornais antigos, o homem foi finalmente localizado.