HOME > MUNDO
CONFRONTO ARMADO

Conflito entre facções deixa ao menos 27 mortos na Colômbia; entenda

Grupos armados disputavam uma região estratégica para a produção e o tráfico de cocaína

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

18/01/2026 - 16:03 h
Bandeira colombiana com o logotipo das Farc
Bandeira colombiana com o logotipo das Farc

Um grupo armado de esquerda informou, neste domingo, 18, que ao menos 27 membros morreram em combates contra uma facção rival pelo controle territorial de uma área de mata no sudoeste da Colômbia, região estratégica para a produção e o tráfico de cocaína.

Os confrontos mais recentes ocorreram em uma área rural do município de El Retorno, que fica 300 quilômetros a sudoeste de Bogotá, capital do país.

Os conflitos aconteceram entre uma facção das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), liderada por Néstor Gregorio Vera, mais conhecido pelo apelido Iván Mordisco, e outra liderada por Alexander Díaz Mendoza, chamado de Calarcá Córdoba.

Os dois grupos integravam a chamada Equipe Geral Central, mas se separaram em abril de 2024 devido a disputas internas. As vítimas pertenciam ao grupo de Vera.

Em mais de seis décadas, os confrontos armados financiados principalmente pelo tráfico de drogas e pela mineração ilegal já deixaram mais de 450 mil mortos e milhões de deslocados no país.

