HOME > MUNDO
VITÓRIA DA DIREITA

Conservador apoiado por Trump vence eleições em Honduras

Nasry Asfura derrotou o apresentador de TV Salvador Nasralla, também de direita

AFP

Por AFP

24/12/2025 - 19:59 h
Conservador Nasry Asfura foi declarado vencedor das eleições.
Conservador Nasry Asfura foi declarado vencedor das eleições.

O empresário conservador Nasry Asfura, apoiado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi proclamado oficialmente novo presidente de Honduras, três semanas após uma eleição marcada por uma diferença de votos apertada e por denúncias de fraude.

Asfura, 67, filho de imigrantes palestinos, derrotou o apresentador de TV Salvador Nasralla, também de direita, que exigia uma ampla recontagem de votos, diante de supostas irregularidades.

O governo dos Estados Unidos saudou prontamente o anúncio do vencedor, e ressaltou que ele ajudaria a conter a imigração ilegal. "Esperamos trabalhar com seu futuro governo para avançar em nossa cooperação bilateral e regional em matéria de segurança, acabar com a imigração ilegal para os Estados Unidos e fortalecer os laços econômicos entre os nossos dois países", declarou o secretário de Estado americano, Marco Rubio.

Após o longo processo de apuração dos votos no país centro-americano, Rubio pediu a todos os lados para "respeitar os resultados confirmados, a fim de que as autoridades hondurenhas possam garantir rapidamente uma transição pacífica de autoridade".

Em seu primeiro discurso após a vitória nas eleições, Nasry Asfura, que não decepcionará o país durante seu mandato, que começa em 27 de janeiro e que marcará o retorno da direita ao poder.

"Honduras: estou preparado para governar. Não vou te decepcionar", publicou o empresário conservador na rede social X, onde agradeceu aos funcionários eleitorais que validaram a sua eleição, após uma apuração questionada.

Tags:

direita política eleições Honduras Nasry Asfura

