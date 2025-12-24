Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PROJETO

Rússia projeta usina nuclear na lua para consolidar aliança com China

Gerador em solo lunar deve abastecer futura estação de pesquisa

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

24/12/2025 - 14:37 h
Iniciativa surge em período crítico para programa espacial russo.
Iniciativa surge em período crítico para programa espacial russo. -

Sessenta e três anos após Yuri Gagarin se tornar o primeiro homem no espaço, a Rússia tenta recuperar o prestígio perdido na última fronteira. A Roscosmos, agência espacial russa, anunciou um plano ambicioso: a construção de uma usina de energia na Lua até 2036.

O projeto é a espinha dorsal de uma estação de pesquisa desenvolvida em parceria com a China, em um momento em que as grandes potências aceleram a exploração do satélite.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Licitação de R$ 13 milhões é suspensa em Barrocas
Contrato de R$ 19 milhões em Ibitiara entra na mira do TCM
Motorista é flagrado com CNH vencida há 21 anos

Reaquecimento da corrida espacial

A iniciativa surge em um período crítico para o programa espacial russo. Recentemente, o país sofreu dois golpes significativos em sua soberania tecnológica:

O fracasso da Luna-25: Em agosto de 2023, a primeira missão lunar russa em décadas terminou em desastre quando a sonda colidiu com a superfície lunar.

A ascensão da iniciativa privada: O domínio russo em lançamentos foi quebrado pela SpaceX, de Elon Musk, que barateou o acesso à órbita terrestre.

Parceria atômica

Embora o governo evite termos alarmistas, a natureza nuclear da usina é confirmada pela lista de envolvidos. Além da Roscosmos, o contrato inclui a Rosatom (gigante russa de energia atômica) e o Instituto Kurchatov, principal centro de pesquisa nuclear do país.

A energia nuclear é vista como a única solução viável para manter uma base permanente durante as longas e geladas noites lunares, onde a energia solar é insuficiente.

O alvo: nosso satélite

A Lua, localizada a 384.400 km da Terra, deixou de ser apenas um objeto de observação para se tornar um ativo estratégico. Além de influenciar as marés e estabilizar o clima terrestre através da moderação do eixo do planeta, o solo lunar é agora o novo campo de batalha geopolítico entre Washington, Pequim e Moscou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

corrida espacial energia lunar exploração espacial geopolítica lunar parceria Rússia-China tecnologia nuclear

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Iniciativa surge em período crítico para programa espacial russo.
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

Iniciativa surge em período crítico para programa espacial russo.
Play

Homem pula em vão para recuperar bola e morre ao cair dez metros

Iniciativa surge em período crítico para programa espacial russo.
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

Iniciativa surge em período crítico para programa espacial russo.
Play

Fim dos tempos? Homem flagra animal conhecido como 'fantasma branco'

x