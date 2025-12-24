Menu
AUTUAÇÃO

Motorista é flagrado com CNH vencida há 21 anos

Veículo estava ainda sem licenciamento pago há 5 anos

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

24/12/2025 - 12:17 h
PRF realizava fiscalização da Operação Rodovia Natal, na BR-101
PRF realizava fiscalização da Operação Rodovia Natal, na BR-101 -

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) autuou, nesta quarta-feira, 24, em Abreu e Lima, no Grande Recife, um condutor que estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida há 21 anos. A caminhonete que ele dirigia também estava com o licenciamento vencido há cinco anos.

Leia Também:

Mais de 50 brasileiras passaram pela mansão de Epstein, revela vítima
Jovem morre após ser atacada pelo pitbull que tratava como filho
Impedido de acompanhar pai, Carlos Bolsonaro fica na porta de hospital

De acordo com a PRF, uma equipe realizava uma fiscalização da Operação Rodovia Natal, na BR-101, quando abordou uma caminhonete que transportava vergalhões de ferro.

Atrasos

Ao consultarem a documentação, os policiais identificaram que o motorista não renovava a CNH desde 2004 e que o último licenciamento emitido do veículo havia sido em 2020.

O motorista foi autuado por conduzir CNH vencida há mais de 30 dias e pelo licenciamento atrasado. As infrações são gravíssimas, no valor de R$ 293,47 cada, o que totaliza R$ 586,94. A caminhonete foi recolhida ao pátio da PRF.

