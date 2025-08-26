Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > MUNDO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUNDO

Consulado do Brasil alerta cidadãos sobre risco de prisão em Portugal

Brasileiros devem portar sempre um documento válido nas ruas

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

26/08/2025 - 9:46 h
Consulado do Brasil em Lisboa
Consulado do Brasil em Lisboa -

O Consulado do Brasil em Lisboa emitiu nesta segunda-feira, 25, um alerta aos cidadãos brasileiros sobre o início das operações da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (Unef), que começaram na última quinta-feira, 21 de agosto. A medida visa orientar os brasileiros a evitarem situações que possam resultar em prisão por irregularidades migratórias em Portugal.

De acordo com o Consulado, a Unef, subordinada à Polícia de Segurança Pública portuguesa, possui competência legal para controlar a permanência de estrangeiros no país e pode conduzir processos de retorno voluntário, expulsão ou afastamento coercitivo.

Tudo sobre Mundo em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Israelenses protestam por libertação de reféns e cessar-fogo em Gaza
Ataque israelense contra hospital de Gaza deixa 20 mortos
Passageiros 'plus size' terão que comprar dois assentos em voos

Confira as recomendações:

  • Portar sempre documento de identificação válido em seus deslocamentos em vias públicas;
  • Portar sempre cópia ou fotografia dos originais de documentos que comprovem sua ligação com Portugal, como autorização de residência, comprovante de manifestação de interesse, extratos de descontos e pagamentos à Seguridade Social, decisão judicial para agendamento de atendimento na AIMA, contratos de trabalho, recibos verdes, etc;
  • Em caso de abordagem, colaborar sempre com as autoridades portuguesas, que são obrigadas por lei a se identificar;
  • Em caso de detenção, após a instauração de processo de afastamento coercitivo junto à Aima ou Unef, o imigrante brasileiro tem direito de apresentar provas de sua vinculação cotidiana com Portugal, bem como de contestar judicialmente a detenção. Para tanto, caso necessário, pode solicitar a nomeação de advogado público e eventual dispensa de custas junto do Serviço Social ou da Loja do Cidadão mais próxima de sua residência.
  • O consulado também informa que, em caso de dúvidas ou necessidade de atendimento, escreva para [email protected], relatando o ocorrido e fornecendo detalhes sobre o caso. Um agente consular entrará em contato para oferecer as orientações cabíveis.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Consulado do Brasil em Lisboa
Play

Trump diz que ataque a barco da Venezuela deixou 11 traficantes mortos

Consulado do Brasil em Lisboa
Play

Turista tenta tirar selfie com elefante é pisoteado pelo animal

Consulado do Brasil em Lisboa
Play

Moradora de área nobre precisa sair de sua casa após invasão de barata

Consulado do Brasil em Lisboa
Play

VÍDEO: homem ateia fogo em vagão de metrô lotado após divórcio

x