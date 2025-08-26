Consulado do Brasil alerta cidadãos sobre risco de prisão em Portugal

Consulado do Brasil em Lisboa - Foto: Reprodução/GoogleStreetView

O Consulado do Brasil em Lisboa emitiu nesta segunda-feira, 25, um alerta aos cidadãos brasileiros sobre o início das operações da Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (Unef), que começaram na última quinta-feira, 21 de agosto. A medida visa orientar os brasileiros a evitarem situações que possam resultar em prisão por irregularidades migratórias em Portugal.

De acordo com o Consulado, a Unef, subordinada à Polícia de Segurança Pública portuguesa, possui competência legal para controlar a permanência de estrangeiros no país e pode conduzir processos de retorno voluntário, expulsão ou afastamento coercitivo.

Confira as recomendações: