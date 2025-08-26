Israelenses protestam por libertação de reféns e cessar-fogo em Gaza

O protesto ocorreu próximo ao Kibutz Amiad - Foto: JALAA MAREY / AFP

Israelenses foram às ruas nesta terça-feira, 26, em uma manifestação organizada pelo Fórum das Famílias dos Reféns, a principal organização que reúne os familiares dos cativos mantidos em Gaza desde outubro de 2023.

O protesto ocorreu próximo ao Kibutz Amiad, no norte do país, e teve como objetivo pedir ações concretas do governo para garantir a libertação dos reféns e pressionar por um cessar-fogo na guerra contra o Hamas.

Tudo sobre Mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O dia de mobilização nacional foi convocado para coincidir com uma reunião do gabinete de segurança, marcada para a noite. Durante a manhã, familiares e apoiadores se concentraram nas ruas Israel, exibindo cartazes e entoando palavras de ordem que exigiam o fim do conflito e a devolução imediata dos reféns.

"Uma maioria absoluta do povo israelense deseja o retorno de nossos familiares para casa. O adiamento deliberado da assinatura de um acordo para sua libertação vai contra a vontade do povo e nossos valores fundamentais: a responsabilidade mútua e a solidariedade", afirmou em comunicado o Fórum.