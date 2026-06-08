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TRAGÉDIA

Criança morre ao ser atacada por macaco criado por sua família

O primata era criado como animal de estimação pela família do garoto

Franciely Gomes
Por
O animal convivia com a família há 4 anos
O animal convivia com a família há 4 anos - Foto: Ilustratativa | Magnific

Um menino, de apenas 7 anos de idade, morreu após ser atacado por um macaco em Nakhon Si Thammarat, no sul da Tailândia. O primata era criado como animal de estimação pela família da criança e convivia normalmente com todos em casa.

Segundo informações da imprensa local, os vizinhos da família relataram gritos vindos da residência. A família correu para verificar o que tinha acontecido e encontrou a vítima ferida gravemente ao lado do animal.

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Em entrevista a um jornal tailandes, a mãe da criança, Daranee Srichan, contou que a mordida do macaco perfurou o pulmão de seu filho, atingindo uma área vital e levando-o ao óbito de maneira rápida.

“O médico me disse que meu filho não sobreviveria porque a mordida do macaco perfurou seu pulmão e atingiu uma área vital. Não vou ficar com mais nenhum macaco. Se eu ficar, meu outro filho pode não sobreviver”, disse ela.

Macaco resgatado

Daranee Srichan também relatou que o primata foi resgatado pelo avô da criança, Jaroon Srichan, em 2022. O animal foi encontrado sozinho às margens de uma estrada, sem a mãe, e passou a conviver com a família, sendo chamado de Choke.

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Tags

macaco mundo Tailândia

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