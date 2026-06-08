VÍDEO: Jatinho explode após cair em aeroporto e deixa dois mortos

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Um avião particular caiu nesta segunda-feira, 8, nas proximidades de um aeroporto na República Dominicana após apresentar problemas mecânicos durante a decolagem. De acordo com a imprensa local, pelo menos duas pessoas morreram no acidente.

A aeronave envolvida é um jato executivo Gulfstream G200, de matrícula N318JF, modelo com capacidade para transportar entre oito e 18 passageiros. O acidente ocorreu no aeroporto que atende a região turística de La Romana, um dos principais destinos do país caribenho.

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Segundo o portal Dominican Today, a tripulação relatou uma falha mecânica logo após a decolagem e tentou retornar ao terminal para realizar um pouso de emergência. No entanto, a aeronave acabou caindo nas proximidades do aeroporto.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram uma grande coluna de fumaça na área do acidente, enquanto equipes de emergência atuavam no combate às chamas e no resgate das vítimas.

As autoridades ainda trabalham para esclarecer as circunstâncias da queda. Em entrevista à agência AFP, o presidente do Conselho de Aviação Civil da República Dominicana, Héctor Porcella, afirmou que não tinha informações detalhadas sobre as causas do acidente.