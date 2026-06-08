Funcionário do McDonald's é atacado com óleo fervente por colega

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O norte-americano Jacob Smith, de 20 anos, permanece internado em estado delicado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) especializada em queimados há mais de uma semana. Ele foi atacado por um colega de trabalho em uma unidade do McDonald's no norte da Califórnia, nos Estados Unidos.

Ele sofreu queimaduras de segundo grau no rosto, pescoço, braço direito e costas após ter sido atingido por óleo fervente durante o expediente, segundo familiares. Uma cirurgia de enxerto de pele estava prevista para acontecer na quinta-feira, 4.

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O caso ocorreu em uma lanchonete da rede em Yuba City. A polícia local disse que o agressor fugiu antes da chegada dos agentes. O tenente Michael Bullard afirmou, em entrevista à emissora ABC10, que a vítima estava consciente quando os policiais chegaram ao local.

“Ele estava de pé, andando e conseguindo se comunicar com eles, mas tinha marcas de queimadura visíveis na parte superior do tronco e no rosto”, contou o oficial.

O suspeito foi identificado pelas autoridades como Jalani Bluett, de 23 anos. Após um alerta de pessoa desaparecida em risco emitido pelo gabinete do xerife do condado de Sutter, ele foi localizado e preso.

Bullard disse que Bluett foi detido para responder por acusações que incluem agressão com arma letal, mutilação e agressão agravada com lesões corporais graves.

A motivação do ataque não foi divulgada, e a própria vítima afirmou desconhecer o que teria levado ao episódio.

Recuperação

A mãe de Jacob, Amber Smith, relatou, em uma campanha de arrecadação de fundos publicada na plataforma GoFundMe, que o filho enfrenta dores intensas e um longo processo de recuperação.

Segundo ela, o jovem precisará de tratamento contínuo e ficará afastado do trabalho por tempo indeterminado. “Como mãe dele, meu coração se partiu quando ele olhou para mim e disse: ‘Por que ele faria isso comigo?’”, escreveu.

Além disso, Amber afirmou que Jacob tem mantido uma postura positiva apesar da gravidade dos ferimentos, mas que a dor dos procedimentos é tão intensa que exige o uso de medicamentos fortes.

Até o momento, a campanha criada para ajudar a custear despesas médicas e compensar a perda de renda arrecadou quase US$ 70 mil.